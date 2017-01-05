Национальный банк решил перенести сроки применения фактора высокого кредитного риска должника, имеющего отрицательный капитал в течение 3 лет подряд до 1 января 2019 года.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Независимой ассоциации банков (НАБУ), передают Українські Новини.

Также на 3 года приостановлено действие принципа сохранения (наличие договора страхования залога).

Исключена норма относительно достаточности валютной выручки, как отдельной нормы, что свидетельствует о высоком кредитном риске.

Договориться о предоставлении переходного периода для банков удалось во время совместного совещания руководителей НБУ и членов совета Национального антикоррупционного бюро (НАБУ), которое состоялась 29 декабря.

Перейти на новые нормы применения кредитного риска, банки должны в соответствии с положением об определении банками размера кредитного риска по активным банковским операциям.

Положение было утверждено постановлением НБУ №351 от 30.06.2016 года.

Однако для максимальной адаптации к новым правилам банкам необходим дополнительный период.

Поэтому руководство НАБУ обратилось к регулятору с предложениями предоставить банкам переходный период для введения наиболее критических норм положения.

Во время встречи членов совета НАБУ и руководителей департамента НБУ удалось договориться об отсрочке внедрения этих норм на 2 года.

Утвердить соответствующие изменения в положение НБУ №351 регулятор планирует уже в ближайшее время.

Ожидается, что это произойдет на очередном заседании правления Нацбанка.

Как сообщали Українські Новини, в июле 2016 года правление Национального банка утвердило "Положение об определении банками Украины размера кредитного риска по активным банковским операциям".