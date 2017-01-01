Национальный банк Украины разрешил банкам сокращать сроки погашения нерезиденту кредита/займа, если такое сокращение осуществляется с целью прекращения обязательств банка по такому кредиту/займу путем зачета встречных однородных требований между нерезидентом и банком.

Соответствующие изменения в постановление №410 от 13 декабря 2016 года "Об урегулировании ситуации на денежно-кредитном и валютном рынках Украины" Нацбанк внес своим постановлением №418 от 28 ноября, опубликованным поздно вечером в день принятия.

"Пакет документов, который подается в НБУ для регистрации соответствующих изменений в кредитный договор/договора займа, должен дополнительно содержать документы, подтверждающие наличие оснований осуществить указанную в этом абзаце реструктуризацию, в том числе наличие требований, которые будут предъявляться к зачислению", - отмечается в документе.

Согласно ему, обязательства по кредиту/займу, которые реструктуризированы таким способом, должны прекращаться исключительно указанным зачислением.

Нацбанк отмечает, что изменения вступают в силу на следующий день после опубликования.

