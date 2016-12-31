Финансовые новости
- |
- 31.12.16
- |
- 18:25
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Топливно-энергетический комплекс
Мошенники придумали новую схему "развода" клиентов Приватбанка
17:07 26.12.2016 |
Национализация Приватбанка и слухи о его возможном объединении с Ощадным банком привела к появлению новой мошеннической схемы по краже денег с банковских счетов доверчивых граждан.
Об этом сообщила пресс-служба Киберполиции Украины.
Мошенники звонят потенциальной жертве, не обязательно клиенту Приватбанка, представляются работниками службы безопасности Ощадбанка и выясняют, есть ли у человека карточный счет Приватбанка.
Если собеседник отвечает положительно, то мошенники сообщают, что Приватбанк будет присоединен к Ощадбанку, поэтому клиенту срочно необходимо осуществить перевод денежных средств с карточки Привата на новую, оформленную в Ощаде. Для этого у жертвы просят номер банковской карты, CVV-код, пароль к интернет-банкингу и другие данные.
После этого происходит перечисление средств на счета, подконтрольные мошенникам. Мошенники говорят жертве, что на ее мобильный телефон придет СМС, с помощью которого, например, будет осуществлен перевод средств с карты Привата на новую или же будет активизирована новая карта в Ощаде. На самом деле эти СМС открывают доступ к системе интернет-банкинга "Приват 24".
"Следует отметить, что мошенники, используя методы социальной инженерии, совершают преступные действия не только в отношении клиентов Привата, но и узнав, что доверчивый гражданин является клиентом любого другого банка, создают аналогичную указанной выше ситуацию завладения средствами граждан", - отмечается в сообщении.
Полиция подчеркивает, что схема примитивна, но эффективна.
Напомним, что 18 декабря государство решило национализировать Приватбанк, поскольку его владельцы Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов не смогли найти деньги, чтобы закрыть дыру на 148 млрд гривен в капитале учреждения.
|
ПО РУБРИКАМ
ТОП-НОВОСТИ
|Дефицит текущего счета платежного баланса Украины в ноябре-2016 сократился до $164 млн
ТОП-НОВОСТИ
|Порошенко подписал закон об изменениях в Налоговый кодекс в части улучшения инвестклимата в Украине
|Трамп обсудит санкции и обвинения против России с разведкой США
|США высылают российских дипломатов и вводят новые санкции из-за кибератак
|С нового года финансисты рассчитывают на улучшение ситуации на межбанке
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Курс евро к доллару замедлил рост после достижения двухнедельного максимума
|НБУ снял ограничение по расчетам в 120 дней для экспортеров услуг
|НБУ решил ликвидировать банк "Траст"
|Нацбанк в декабре потратил на поддержку гривни почти $120 миллионов
|Сбережения украинцев в III кв. 2016г увеличились на 16,5 млрд грн -Госстат
|"Киевстар" намерен в начале 2017г выйти на рынок финансовых услуг
Это интересно
|Ученые из Стэнфордского университета смогли изготовить самые тонкие провода в мирее
|США обвинили троих китайских трейдеров во взломе юрфирм
|Названы города с самым быстрым годовым ростом цен на жилье
|Panasonic инвестирует более 256 млн долларов в предприятие Tesla по выпуску солнечных батарей
|Volkswagen приобрел фирму PayByPhone для освоения удобных форм оплаты парковки
|Мощность зарядных станций Tesla Supercharger будет многократно увеличена
|Власти США заставят VW расширить линейку электрокаров