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Топливно-энергетический комплекс
Deutsche Bank выплатит $7,2 млрд по требованию минюста США
08:59 23.12.2016 |
Крупнейший финансовый конгломерат Германии Deutsche Bank согласился выплатить 7,2 млрд долларов по требованию властей США в качестве компенсации за возможные нарушения при торговле ценными бумагами. Это почти вдвое меньше суммы, которую запрашивал американский минюст.
Как сообщает Би-Би-си, согласно достигнутой договоренности, 3,1 млрд долларов будут выплачены в качестве штрафа и еще 4,1 млрд - в качестве компенсации заемщикам.
В сентябре минюст США потребовал от банка выплатить 14 млрд долларов.
Ведомство считает, что Deutsche Bank был в числе кредитных учреждений, которые занижали оценки рисков по ценным бумагам перед началом мирового финансового кризиса 2008 года. В итоге эти бумаги купили ипотечные компании Fannie Mae и Freddie Mac, с проблем которых и начался кризис.
В ходе кризиса акции обеих компаний обрушились, после чего оба ипотечных агентства были взяты под контроль Федерального агентства по жилищному финансированию. Теперь власти США пытаются взыскать с банков потери этих агентств.
Ранее министерство юстиции США уже сумело добиться выплаты компенсации от американских банков. Так, JP Morgan Chase в 2013 году согласился выплатить 13 млрд долларов, а Bank of America в 2014 году заплатил 17 млрд долларов.
В эти суммы входит компенсация не только непосредственных убытков Fannie Mae и Freddie Mac, но и средств, потраченных налогоплательщиками на государственную поддержку оказавшихся на грани краха ипотечных агентств.
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