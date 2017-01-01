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Топливно-энергетический комплекс
Банк Intesa оштрафован на $235 млн в США
08:45 16.12.2016 |
Итальянский банк Intesa Sanpaolo оштрафован в Нью-Йорке за "неоднократные нарушения законов США в области отмывания незаконно нажитых средств". Сумма штрафа составляет $235 млн, сообщили в четверг в Управлении финансовых услуг штата Нью-Йорк.
Оштрафовано нью-йоркское отделение этого итальянского банка. Ему инкриминируются "подозрительные транзакции и намеренное сокрытие информации от банковских регуляторов", уточнили в управлении. "Нарушения, о которых объявлено сегодня, включают серьезные недоработки, допущенные в течение нескольких лет в выполнении правил и выявленные в процессе надзора за системой выполнения операций", - добавил регулятор.
"Глобальные финансовые институты должны оставаться передовой линией защиты в борьбе с международным терроризмом, киберпреступностью и уклонением от уплаты налогов", - подчеркнула в этой связи главный инспектор Управления финансовых услуг штата Мария Вулльо. "В наш век высоких рисков эффективная и надежная система отслеживания транзакций является ключевым инструментом борьбы против незаконных операций и финансирования террористов", - добавила она.
Согласно утверждению Вулльо, сотрудники отделения Intesa Sanpaolo в Нью-Йорке "серьезно испортили систему мониторинга транзакций и неоднократно не выявляли подозрительные операции". Это происходило до того момента, как данные нарушения были вскрыты независимыми консультантами, которых наняло Управление финансовых услуг Нью-Йорка. Как утверждает регулятор, цепочка злоупотреблений в этом банке прослеживается, начиная с 2002 года.
Теневые операции для Ирана
В Управлении финансовых услуг штата Нью-Йорк сообщили, что Intesa Sanpaolo обвиняется в незаконном осуществлении миллиардных клиринговых операций (безналичные взаиморасчеты за товары или услуги) с клиентами в Иране и иных странах в обход односторонних санкций, введенных в свое время Вашингтоном.
Оно, в частности, ставит отделению банка в Нью-Йорке в вину злоупотребления и нарушение правил ведения финансовых операций в течение четырех лет. "Наше расследование выявило, что примерно в 2002-2006 годы Intesa, применяя непрозрачные методы и процедуры, провел более 2,7 тыс. клиринговых операций в долларах США на общую сумму свыше $11 млрд, от лица иранских клиентов и других организаций, возможно подпадающих под режим экономических санкций Соединенных Штатов", - говорится в документе.
По мнению управления, Intesa "обошла систему контроля, предназначенную для выявления незаконных транзакций, в своем отделении в Нью-Йорке и сумела ускользнуть из-под надзора регуляторов".
Деятельность Intesa Sanpaolo
Intesa Sanpaolo участвует в финансировании покупки доли "Роснефти". Ранее сообщалось, что "Роснефтегаз" и консорциум, состоящий из суверенного фонда Qatar Investment Authority и швейцарской компании Glencore, подписали соглашение по продаже 19,5% акций "Роснефти" за 692 млрд рублей. Бюджет РФ получит от приватизации 710,8 млрд рублей, включая 18 млрд рублей за счет дополнительных дивидендов "Роснефтегаза", обеспеченных измененной дивидендной политикой, одобренной советом директоров "Роснефти" в рамках подготовки к приватизации компании.
Как информировала Glencore, российские банки примут участие в финансировании покупки доли "Роснефти" наряду с итальянским Intesa Sanpaolo.
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