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Дунайське пароплавство поставило більшість флоту у відстій
17:36 06.09.2024 |
Через падіння попиту на перевезення Дунаєм ПрАТ «Українське Дунайське пароплавство» поставило більшість флоту у відстій.
Про це у Фейсбуці повідомила пресслужба компанії, передає Укрінформ.
«На жаль, наразі роботи для морського флоту УДП небагато. Ставки на мінімумах. Якщо в Ізмаїлі ще є вантажі, повертатись в Україну практично немає з чим. Деякі з приватних перевізників, як і ми, поставили флот у відстій», - йдеться в повідомленні.
Водночас пароплавство повідомило про повернення до Ізмаїлу ще одного морського судна після проведеного ремонту. Це вже друге судно, у відновлення якого УДП інвестувало кошти.
Програму з оновлення флоту пароплавство розпочало минулого року, коли урядом України ставилась задача забезпечити можливість збільшення експорту через дунайські порти. Кабмін залишив пароплавству більшу частину прибутку за 2023 рік під зобов'язання відновити флот.
Наразі відремонтовані «Вилково» та «Ізмаїл» перебувають у робочому стані та мають високу ринкову вартість, що підтверджуються висновками міжнародних експертів.
«Держава, як власник, замість металобрухту отримала цінний актив з високою ліквідністю, - додали в УДП.
Як повідомлялося, ПрАТ «Українське Дунайське пароплавство» оптимізує час роботи персоналу задля скорочення витрат.
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