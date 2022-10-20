НБУ не вбачає доцільності наразі виходити на ринок зі своїм портфелем ОВДП - Пишний

Національний банк України (НБУ) не вбачає доцільності у виході на ринок зараз зі своїм портфелем ОВДП, повідомив голова НБУ Андрій Пишний.

"Зараз ми не вважаємо доречним застосування цього механізму (продажу своїх ОВДП). Натомість НБУ зберігає за собою право реагувати на ситуацію та застосовувати ті механізми, які з погляду персоналу та правління видаватимуться нам максимально ефективними та необхідними, щоб адекватно реалізовувати монетарну політику та забезпечувати цінову та фінансову стабільність", - сказав він на пресбрифінгу в четвер.

