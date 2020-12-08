Суд вернул разрешение Ощадбанку на взыскание $1,3 млрд с России

Верховный Суд 2 декабря разрешил Ощадбанку возобновить взыскание $1,3 млрд с России за активы в оккупированном Крыму.

Как пишет Finbalance, Верховный Суд 2 декабря возобновил действие постановления Киевского апелляционного суда от 17 июля 2019 года, которым было удовлетворено заявление Ощадбанка и предоставлено разрешение на выполнение решения Международного коммерческого арбитража (г. Париж, Франция) от 26 ноября 2018 года о взыскании $1,1 млрд с России в качестве компенсации за экспроприацию активов Ощадбанка в Крыму (с учетом процентов, общая сумма требований - $1,3 млрд).

25 ноября Верховный Суд по ходатайству ЗАО "Фортуна" (связано с группой "Приват") остановил действие постановления Киевского апелляционного суда от 17 июля 2019 года. Тогда же (25.11.2020) Верховный Суд открыл производство по жалобе ЗАО "Фортуна" на постановление Киевского апелляционного суда.

2 декабря Верховный Суд по ходатайству Ощадбанка закрыл производство на основании того, что ЗАО "Фортуна" не является стороной по указанному делу.