Финансовые новости
- |
- 29.05.20
- |
- 15:05
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
В Facebook провели ребрендинг кошелька для Libra и пообещали интеграцию с WhatsApp
13:29 29.05.2020 |
Компания Facebook переименовала платежное решение, лежащее в основе экосистемы стейблкоина Libra, с Calibra на Novi и создала нового оператора для него.
Novi (производное от латинских слов novus - новый и via - путь) также получил обновленный логотип, который олицетворяет «плавное движение цифровых валют», сохранивший отсылку к Libra.
В пресс-релизе сказано, что Novi станет как автономным приложением, так и получит интеграцию в WhatsApp и Facebook Messenger. У пользователей появится возможность переводить средства мгновенно «так же легко, как отправлять сообщения» без «скрытых комиссий».
Клиентам Novi предстоит пройти верификацию с помощью удостоверений личности. Средства защиты от мошенничества будут встроены в приложение. Первоначально кошелек станет доступен жителям ограниченного числа стран с поддержкой 24/7.
Приложение планируют запустить одновременно вместе с запуском Libra. Разработчики пообещали вскоре предоставить дополнительную информацию.
Управлением проекта займется новая дочерняя компания Facebook, Novi Financial, со штаб-квартирой в Менло Парк, Калифорния, где базируется офис самой социальной сети.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Коломойский не сдается: Помешает ли Конституционный суд сотрудничеству с МВФ
|Зачем Саакашвили поздравил украинцев с ФСБшным днем пограничника
|«Слуги» поднимают прожиточный минимум. Почему не надо радоваться пенсионерам и бюджетникам
|Большую часть валютных продаж на межбанке 28 мая обеспечила металлургическая компания «Метинвест»
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|НБУ в июне планирует ввести процентный своп с банками
|Иена укрепляется к доллару 29 мая на опасениях за отношения между США и Китаем
|Марк Цукерберг раскрыл особенности бизнес-модели Libra
|В Facebook провели ребрендинг кошелька для Libra и пообещали интеграцию с WhatsApp
|Биржи АТР 29 мая закрылись разнонаправленно на фоне неопределенности в отношениях США и Китая
|Белый дом не будет публиковать традиционные прогнозы для экономики США в этом году - WSJ
Это интересно
|Aston Martin снова начал выпускать самый известный автомобиль Джеймса Бонда
|Китай первым в мире разрешил полеты тяжелых пассажирских дронов
|Австралия будет внедрять технологию производства водорода и графита из сточных вод
|Составлен рейтинг современных маслкаров
|Первый монитор Xiaomi Redmi получил безрамочный дизайн при цене $70
|Google тестирует покупки с простым подтверждением платежей голосом
|Kia выпустит маленький и очень дешёвый электромобиль