В Facebook провели ребрендинг кошелька для Libra и пообещали интеграцию с WhatsApp

Компания Facebook переименовала платежное решение, лежащее в основе экосистемы стейблкоина Libra, с Calibra на Novi и создала нового оператора для него.

Novi (производное от латинских слов novus - новый и via - путь) также получил обновленный логотип, который олицетворяет «плавное движение цифровых валют», сохранивший отсылку к Libra.

В пресс-релизе сказано, что Novi станет как автономным приложением, так и получит интеграцию в WhatsApp и Facebook Messenger. У пользователей появится возможность переводить средства мгновенно «так же легко, как отправлять сообщения» без «скрытых комиссий».

Клиентам Novi предстоит пройти верификацию с помощью удостоверений личности. Средства защиты от мошенничества будут встроены в приложение. Первоначально кошелек станет доступен жителям ограниченного числа стран с поддержкой 24/7.

Приложение планируют запустить одновременно вместе с запуском Libra. Разработчики пообещали вскоре предоставить дополнительную информацию.

Управлением проекта займется новая дочерняя компания Facebook, Novi Financial, со штаб-квартирой в Менло Парк, Калифорния, где базируется офис самой социальной сети.