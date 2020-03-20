Справочный курс гривны 20 марта понижен на 14,75 коп до уровня 27,943 грн/$1

|Показатель
|19.03.20
|20.03.20
|Изменение, %
|Справочный курс гривни к доллару США (UAH/$)
|27.7955
|27.9430
|0.53
Данные: НБУ
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12:49 20.03.2020 |
Национальный банк 20 марта понизил справочный курс гривны, соответствующий средневзвешенному курсу сделок, на 14,75 коп. до 27,7430 UAH/USD.
|Показатель
|19.03.20
|20.03.20
|Изменение, %
|Справочный курс гривни к доллару США (UAH/$)
|27.7955
|27.9430
|0.53
Данные: НБУ
|
|
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