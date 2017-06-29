Финансовые новости
- |
- 29.06.17
- |
- 10:42
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Минфин 27 июня разместил гривневые ОВГЗ на 712 млн гривен
10:02 29.06.2017 |
Министерство финансов во вторник, 27 июня, разместило облигации внутреннего государственного займа на 711, 971 082 млн гривен.
Об этом говорится в сообщении Минфина, передают Українські Новини.
Минфин продал ОВГЗ со сроком обращения 328 дней на 354,2 млн гривен под 14,40% годовых и со сроком обращения 1 077 дней на 357,8 млн гривен под 14,54% годовых.
Также к размещению предлагались бумаги со сроком обращения 160 дней, однако проданы не были.
|Номер аукциона
|87
|88
|89
|Код выпуска облигаций
|Доразмещение
UA4000197420
|Доразмещение
UA4000198006
|Номинальная стоимость
|1 000
|1 000
|1 000
|Количество выставленных облигаций, шт.
|-
|-
|-
|Дата проведения
|27.06.2017
|27.06.2017
|27.06.2017
|Дата оплаты за приобретенные облигации
|29.06.2017
|29.06.2017
|29.06.2017
|Срок оплаты процентов
|13.12.2017
|Срок оплаты процентов
|13.06.2018
|Срок оплаты процентов
|12.12.2018
|Срок оплаты процентов
|12.06.2019
|Срок оплаты процентов
|11.12.2019
|Срок оплаты процентов
|10.06.2020
|Размер купонного платежа на одну облигацию, грн
|-
|-
|73.20
|Номинальный уровень доходности, %
|15.30
|14.44
|14.64
|Срок обращения (дней)
|160
|328
|1077
|Срок погашения
|06.12.2017
|23.05.2018
|10.06.2020
|Объем поданных заявок (по номинальной стоимости), грн
|0.00
|400 000 000.00
|374 900 000.00
|Объем удовлетворенных заявок (по номинальной стоимости), грн
|0.00
|400 000 000.00
|354 900 000.00
|Общий объем выпуска (по номинальной стоимости), грн
|510 000 000.00
|550 000 000.00
|1 443 155 000.00
|Количество поданных заявок, шт.
|0
|1
|5
|Количество удовлетворенных заявок, шт.
|0
|1
|4
|Максимальный уровень доходности облигаций, %
|0.00
|14.40
|14.65
|Минимальный уровень доходности облигаций, %
|0.00
|14.40
|14.54
|Установленная доходность, %
|0.00
|14.40
|14.54
|Средневзвешенная доходность, %
|0.00
|14.40
|14.54
|Поступление в бюджет, грн
|0.00
|354 168 000.00
|357 803 082.00
Как сообщали Українські Новини, за 5 месяцев министерство привлекло в государственный бюджет 16,098 млрд гривен и 38,1 млн долларов за счет размещения облигаций внутреннего государственного займа.
Официальный курс НБУ на 27 июня- 26,036606 грн/$1.
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Соглашение о свободной торговле между Украиной и Канадой заработает 1 августа - посол
ТОП-НОВОСТИ
|Совет ЕС одобрил временные торговые преференции для Украины
|"Укрэнерго" подписала соглашение о присоединении Украины к энергосистеме Европы
|Совет ЕС продлил санкции против России до февраля 2018
|Компьютерный вирус внес свои коррективы в работу межбанка
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Индекс межбанковских ставок по бланковым кредитам и депозитам 27.06.2017
|Остатки средств на корсчетах банков 29.06.17
|Минфин 27 июня разместил гривневые ОВГЗ на 712 млн гривен
|Объем торгов долларом на межбанке 27 июня увеличился на $2,4 млн до $99,5 млн
|Операции НБУ по регулированию ликвидности банков 27.06.2017
|Золото дорожает 29 июня на фоне снижения курса доллара к мировым валютам
Это интересно
|25 самых влиятельных людей в интернете
|Мошенники наживаются на шумихе вокруг WannaCry
|Специальные видеокарты для добычи криптовалют появляются в продаже
Главным отличием такого специализированного графического ускорителя стало отсутствие каких-либо разъёмов для вывода изображения на монитор, что делает Sapphire Radeon RX 470 Mining Edition и другие подобные продукты совершенно неинтересными для геймеров.
|Как не бояться светской беседы: 10 советов
|Экономисты Deloitte оценили Большой Барьерный риф в $42 млрд
|10 самых дорогих футбольных клубов в мире
|Самоуправляемые автомобили безопаснее, когда «разговаривают» друг с другом