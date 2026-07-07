АЗС коригують ціни вниз — бензин і дизель стали дешевшими

У вівторок, 7 липня, середня ціна на бензин марки А-95 знизилася на 2 коп. до 74,57 грн/л, на дизельне пальне - на 9 коп. до 75,92 грн/л.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє портал minfin.com.ua.

Зокрема, зафіксовано такі середні ціни на пальне: бензин марки А-95 (преміум) - 78,72 грн/л; бензин марки А-95 - 74,57 грн/л (здешевшав на 2 коп.); бензин марки А-92 - 69,51 грн/л; дизпальне - 75,92 грн/л (здешевшало на 9 коп.). Середня ціна автогазу становить 40,1 грн/л, що на 12 коп. дешевше порівняно із попереднім днем.





У мережі заправок АТ "Укрнафта" ціни на пальне становлять: бензин А-95 - 73,9 грн/л; дизпальне - 74,9 грн/л; автогаз - 38,4 грн/л.

У мережі заправок Авантаж 7 ціни на пальне становлять: бензин А-95 - 69,95 грн/л; дизпальне - 71,95 грн/л; автогаз - 37,95 грн/л.

У мережі заправок ОККО ціни на пальне становлять: бензин А-95 - 78,9 грн/л; дизпальне - 79,9 грн/л; автогаз - 41,9 грн/л.

У мережі заправок БРСМ-Нафта ціни на пальне становлять: бензин А-95 - 70,58 грн/л; дизпальне - 71,14 грн/л; автогаз - 38,08 грн/л.

У мережі заправок WOG ціни на пальне становлять: бензин А-95 - 78,9 грн/л; дизпальне - 79,9 грн/л; автогаз - 41,9 грн/л.

У мережі заправок BVS ціни на пальне становлять: бензин А-95 - 74,9 грн/л; дизпальне - 73,9 грн/л; автогаз - 38,9 грн/л.











