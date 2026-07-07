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АНАЛІТИКА

Нафта дорожчає, Brent торгується близько $72,6 за барель

Ціни на нафту зростають у вівторок вранці після незначного зниження напередодні; у центрі уваги ринку залишається ситуація на Близькому Сході.

Вересневі ф'ючерси на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures станом на 8:13 кч торгуються по $72,56 за барель, що на $0,57 (0,79%) вище рівня закриття попередніх торгів. У понеділок вони подешевшали на $0,13 (0,2%), до $71,99 за барель.

Ф'ючерси на нафту WTI з поставкою у серпні на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) на цей час подорожчали на $0,52 (0,76%), до $69,07 за барель. За підсумками попередньої сесії їхня вартість знизилася на $0,14 (0,2%), до $68,55 за барель.

Трейдери очікують на відновлення переговорів між США та Іраном, оцінюють перспективи нормалізації поставок нафти з Перської затоки.

Американський президент Дональд Трамп заявив у понеділок, що Вашингтон "або укладе угоду" з Тегераном, або "завершить роботу" в Ірані.

"Подальший прогрес у врегулюванні може посилити тиск на зниження цін, - написав головний виконавчий директор BankPro Паоло Броккардо. - Водночас будь-яка невдача в переговорах може швидко відновити висхідний тренд у цінах на нафту".

Попри нещодавній сплеск активності в Ормузькій протоці, відновлення поставок відбувається повільніше, ніж очікувалося, зазначили аналітики ANZ. Власники суден досі виявляють обережність, що обмежує темпи повернення експорту нафти до нормального рівня, йдеться в аналітичній записці банку.

"Заходи з відновлення поставок знизили премію за ризик, але ринок, як і раніше, побоюється покладати надто великі надії на стабільність нинішнього перемир'я, з огляду на мінливий характер американсько-іранських відносин", - написав аналітик KCM Trade Тім Вотерер.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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