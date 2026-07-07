Фінансові новини
- |
- 07.07.26
- |
- 12:01
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Прогноз Citigroup: Brent може подешевшати до $60 за барель
11:19 07.07.2026 |
Аналітики Citigroup прогнозують, що до кінця 2026 року ціна нафти Brent може знизитися до $60 за барель на тлі нормалізації судноплавства через Ормузьку протоку та послаблення напруженості на Близькому Сході. Про це повідомляє Bloomberg.
"Фундаментальні чинники швидко знову виходять на перший план", - йдеться в аналітичній записці Citigroup.
Наразі нафта Brent торгується близько $71,9 за барель. Востаннє її ціна опускалася нижче $60 за барель у січні.
У банку зазначають, що судноплавство через Ормузьку протоку повертається до звичного режиму, китайські покупці залишаються малопомітними на ринку, фізичний ринок нафти суттєво ослаб, а скорочення запасів виявилося значно меншим, ніж очікувалося.
На думку аналітиків, відновлення постачань через Ормузьку протоку збільшує пропозицію нафти на світовому ринку, оскільки нафтопереробні компанії знову отримують сировину традиційними маршрутами після пошуку альтернативних джерел постачання.
У Citigroup очікують, що найближчим часом ринок залишатиметься волатильним, поки нормалізуються маршрути перевезень, страхування морських перевезень та логістичні ланцюги. Водночас зростання обсягів судноплавства свідчить, що комерційні перевізники дедалі менше сприймають ситуацію в регіоні як критичний ризик.
У банку також рекомендують інвесторам використовувати можливе літнє зростання цін для продажу, зберігаючи прогноз щодо зниження вартості Brent до $60-65 за барель до кінця року.
Як зазначає Bloomberg, Citigroup приєднався до низки інвестиційних банків із песимістичними прогнозами для нафтового ринку. Раніше Goldman Sachs заявив, що світовий ринок нафти може знову перейти до профіциту після згасання наслідків конфлікту між США та Іраном, а Morgan Stanley двічі за останні тижні знизив свої цінові прогнози, попередивши про ризик надлишкової пропозиції.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Суд заборонив "Слідствоу.Інфо" та ЦПК публікувати розслідування про 143 об’єкти нерухомості родича керівника ДБР
ТОП-НОВИНИ
|Україна дозволила експорт бойових дронів — старт із поставки 2000 FPV F10 до США
|Майже $600 млн від Світового банку: Україна отримала чергове фінансування
|Україна отримає від Данії черговий пакет військової допомоги на €600 млн
|Угода з Швецією: Україна купить 16 винищувачів Gripen E
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Фінансовий контроль родини: прості кроки до стабільності
У РУБРИЦІ
|Прогноз Citigroup: Brent може подешевшати до $60 за барель
|Нафта дорожчає, Brent торгується близько $72,6 за барель
|Фінансування регіонів: у червні Мінфін перерахував ₴38,5 млрд трансфертів
|Аналітика ІТ-ринку України: динаміка вакансій та тренди перших шести місяців 2026
|Попри скорочення експорту зернових та олійних у грошовому еквіваленті показники майже без змін - Українська зернова асоціація
|Кабмін додав ₴8,3 млрд на оборонні потреби з резервних коштів
Бізнес
|Інвестиційна ейфорія навколо ШІ несе системні ризики для фінансових ринків — звіт BIS
|Китай обійшов США у перегонах суперкомп’ютерів, представивши машину на 2,2 ексафлопса
|Volkswagen переглядає стратегію автономного водіння та припиняє співпрацю з Bosch
|"Епіцентр" запустив цифрову платформу для B2B закупівель
|Авіація без механіки: X-65 від Boeing керується пневматичними потоками
|Помилки ШІ змусили автогіганта повернути інженерів після скорочень
|Прорив у телекомі: у Китаї передали дані на 51,3 Тбіт/с через «порожній» канал