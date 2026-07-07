Прогноз Citigroup: Brent може подешевшати до $60 за барель

Аналітики Citigroup прогнозують, що до кінця 2026 року ціна нафти Brent може знизитися до $60 за барель на тлі нормалізації судноплавства через Ормузьку протоку та послаблення напруженості на Близькому Сході. Про це повідомляє Bloomberg.

"Фундаментальні чинники швидко знову виходять на перший план", - йдеться в аналітичній записці Citigroup.

Наразі нафта Brent торгується близько $71,9 за барель. Востаннє її ціна опускалася нижче $60 за барель у січні.

У банку зазначають, що судноплавство через Ормузьку протоку повертається до звичного режиму, китайські покупці залишаються малопомітними на ринку, фізичний ринок нафти суттєво ослаб, а скорочення запасів виявилося значно меншим, ніж очікувалося.

На думку аналітиків, відновлення постачань через Ормузьку протоку збільшує пропозицію нафти на світовому ринку, оскільки нафтопереробні компанії знову отримують сировину традиційними маршрутами після пошуку альтернативних джерел постачання.

У Citigroup очікують, що найближчим часом ринок залишатиметься волатильним, поки нормалізуються маршрути перевезень, страхування морських перевезень та логістичні ланцюги. Водночас зростання обсягів судноплавства свідчить, що комерційні перевізники дедалі менше сприймають ситуацію в регіоні як критичний ризик.

У банку також рекомендують інвесторам використовувати можливе літнє зростання цін для продажу, зберігаючи прогноз щодо зниження вартості Brent до $60-65 за барель до кінця року.

Як зазначає Bloomberg, Citigroup приєднався до низки інвестиційних банків із песимістичними прогнозами для нафтового ринку. Раніше Goldman Sachs заявив, що світовий ринок нафти може знову перейти до профіциту після згасання наслідків конфлікту між США та Іраном, а Morgan Stanley двічі за останні тижні знизив свої цінові прогнози, попередивши про ризик надлишкової пропозиції.