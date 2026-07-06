Фінансові новини
- |
- 06.07.26
- |
- 15:41
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Нафта відреагувала на плани ОПЕК+ збільшити обсяги видобутку
14:22 06.07.2026 |
Ціни на нафту знизилися після того, як ОПЕК+ погодилася з серпня підвищити цільові рівні видобутку, тоді як експорт ключових виробників через Ормузьку протоку відновлюється і може збільшити глобальну пропозицію.
Про це повідомляє агентство Reuters.
Ф'ючерси на Brent подешевшали на 34 центи, або 0,47%, до $71,78 за барель. Американська West Texas Intermediate коштувала $68,49 за барель, що на 20 центів, або 0,29%, нижче.
Обидва контракти минулого тижня майже не змінилися після переважного падіння в останні кілька тижнів. Інвестори уважно стежили за переговорами між США та Іраном щодо долі судноплавства через Ормузьку протоку, а також за відновленням нафтового експорту з Перської затоки.
"Після довгих вихідних у США трейдери зайняли вичікувальну позицію і дивляться, чи будуть відносини США та Ірану цього тижня дружніми чи волатильними", - сказав Тім Вотерер, головний ринковий аналітик KCM Trade.
Організація країн-експортерів нафти та її союзники, зокрема Росія, у неділю погодилися з серпня ще більше підвищити цільові рівні видобутку - на 188 тис. барелів на добу, додатково до схожих підвищень на червень і липень.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Майже $600 млн від Світового банку: Україна отримала чергове фінансування
|Україна отримає від Данії черговий пакет військової допомоги на €600 млн
|Угода з Швецією: Україна купить 16 винищувачів Gripen E
|ЄС готується перерахувати Україні наступну частину оборонної допомоги з пакета €90 млрд
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Фінансовий контроль родини: прості кроки до стабільності
У РУБРИЦІ
|Поставки агропродукції з України в червні скоротилися на 7,5%
|Нафта відреагувала на плани ОПЕК+ збільшити обсяги видобутку
|Ринок житла: понад чверть об’єктів доступні за «єВідновлення», менше 9% — за «єОселя»
|Зерновий експорт України — майже 37,5 млн тонн у підсумку 2025/2026 маркетингового року
|В Україні планують модернізацію «Електронного кабінету» платника податків
|Уряд залучив ₴240 млрд на ринку ОВДП з початку року
Бізнес
|Китай обійшов США у перегонах суперкомп’ютерів, представивши машину на 2,2 ексафлопса
|Volkswagen переглядає стратегію автономного водіння та припиняє співпрацю з Bosch
|"Епіцентр" запустив цифрову платформу для B2B закупівель
|Авіація без механіки: X-65 від Boeing керується пневматичними потоками
|Помилки ШІ змусили автогіганта повернути інженерів після скорочень
|Прорив у телекомі: у Китаї передали дані на 51,3 Тбіт/с через «порожній» канал
|Microsoft відтермінувала завершення безпекової підтримки Windows 10 до 2027-го