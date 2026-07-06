Нафта відреагувала на плани ОПЕК+ збільшити обсяги видобутку

Ціни на нафту знизилися після того, як ОПЕК+ погодилася з серпня підвищити цільові рівні видобутку, тоді як експорт ключових виробників через Ормузьку протоку відновлюється і може збільшити глобальну пропозицію.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Ф'ючерси на Brent подешевшали на 34 центи, або 0,47%, до $71,78 за барель. Американська West Texas Intermediate коштувала $68,49 за барель, що на 20 центів, або 0,29%, нижче.

Обидва контракти минулого тижня майже не змінилися після переважного падіння в останні кілька тижнів. Інвестори уважно стежили за переговорами між США та Іраном щодо долі судноплавства через Ормузьку протоку, а також за відновленням нафтового експорту з Перської затоки.

"Після довгих вихідних у США трейдери зайняли вичікувальну позицію і дивляться, чи будуть відносини США та Ірану цього тижня дружніми чи волатильними", - сказав Тім Вотерер, головний ринковий аналітик KCM Trade.

Організація країн-експортерів нафти та її союзники, зокрема Росія, у неділю погодилися з серпня ще більше підвищити цільові рівні видобутку - на 188 тис. барелів на добу, додатково до схожих підвищень на червень і липень.