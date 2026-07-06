Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Нафта відреагувала на плани ОПЕК+ збільшити обсяги видобутку

Ціни на нафту знизилися після того, як ОПЕК+ погодилася з серпня підвищити цільові рівні видобутку, тоді як експорт ключових виробників через Ормузьку протоку відновлюється і може збільшити глобальну пропозицію.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Ф'ючерси на Brent подешевшали на 34 центи, або 0,47%, до $71,78 за барель. Американська West Texas Intermediate коштувала $68,49 за барель, що на 20 центів, або 0,29%, нижче.

Обидва контракти минулого тижня майже не змінилися після переважного падіння в останні кілька тижнів. Інвестори уважно стежили за переговорами між США та Іраном щодо долі судноплавства через Ормузьку протоку, а також за відновленням нафтового експорту з Перської затоки.

"Після довгих вихідних у США трейдери зайняли вичікувальну позицію і дивляться, чи будуть відносини США та Ірану цього тижня дружніми чи волатильними", - сказав Тім Вотерер, головний ринковий аналітик KCM Trade.

Організація країн-експортерів нафти та її союзники, зокрема Росія, у неділю погодилися з серпня ще більше підвищити цільові рівні видобутку - на 188 тис. барелів на добу, додатково до схожих підвищень на червень і липень.

За матеріалами: Економічна правда
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 44,5638
  0,0058
 0,01
EUR
 1
 50,8696
  0,1537
 0,30

Курс обміну валют на сьогодні, 09:48
  куп. uah % прод. uah %
USD 44,3613  0,12 0,28 44,8613  0,10 0,23
EUR 50,7604  0,14 0,27 51,4258  0,14 0,26

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:04
  куп. uah % прод. uah %
USD 44,5150  0,01 0,01 44,5550  0,01 0,01
EUR 50,8761  0,06 0,12 50,9040  0,06 0,12

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес