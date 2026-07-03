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Бензин і дизель подешевшали ще трохи — актуальний огляд цін
17:10 03.07.2026 |
Як передає Укрінформ, про це повідомляє портал minfin.com.ua.
Зокрема, зафіксовано такі середні ціни на пальне: бензин марки А-95 (преміум) - 78,72 грн/л (здешевшав на 2 коп.); бензин марки А-95 - 74,57 грн/л (здешевшав на 4 коп.); бензин марки А-92 - 69,58 грн/л; дизпальне - 76 грн/л (здешевшало на 6 коп.). Середня ціна автогазу становить 40,52 грн/л, що на 7 коп. дешевше порівняно із попереднім днем.
У мережі заправок АТ "Укрнафта" ціни на пальне становлять: бензин А-95 - 73,9 грн/л; дизпальне - 74,9 грн/л; автогаз - 39,4 грн/л.
У мережі заправок Авантаж 7 ціни на пальне становлять: бензин А-95 - 69,95 грн/л; дизпальне - 71,95 грн/л; автогаз - 37,95 грн/л.
У мережі заправок ОККО ціни на пальне становлять: бензин А-95 - 78,9 грн/л; дизпальне - 79,9 грн/л; автогаз - 41,9 грн/л.
У мережі заправок БРСМ-Нафта ціни на пальне становлять: бензин А-95 - 70,58 грн/л; дизпальне - 71,24 грн/л; автогаз - 38,71 грн/л.
У мережі заправок WOG ціни на пальне становлять: бензин А-95 - 78,9 грн/л; дизпальне - 79,9 грн/л; автогаз - 41,9 грн/л.
У мережі заправок BVS ціни на пальне становлять: бензин А-95 - 75,9 грн/л; дизпальне - 74,9 грн/л; автогаз - 38,9 грн/л.
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