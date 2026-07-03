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АНАЛІТИКА

Український ринок пального стабільний, дефіциту немає — Соболев

Наразі дефіциту паливно-мастильних матеріалів для цивільного сектору в Україні немає, ринок забезпечений ресурсом, а уряд разом із бізнесом та регіонами працює над додатковими заходами для гарантування стабільного постачання.

Про це під час години запитань до уряду у Верховній Раді сказав міністр економіки, довкілля та сільського господарства Олексій Соболев, передає Укрінформ.

«Станом на зараз дефіциту паливно-мастильних матеріалів для цивільного сектору в Україні немає. Ринок забезпечений, імпортний ресурс контрактується, логістика працює», - сказав Соболев.

За його словами, уряд спільно з Міністерством енергетики, обласними військовими адміністраціями та учасниками ринку щоденно координує роботу для забезпечення безперебійного постачання пального в регіонах.

Міністр зазначив, що опрацьовуються різні моделі логістики та розподілу пального, зокрема варіанти підвезення ресурсу без накопичення значних запасів у місцях зберігання.

Також із представниками ринку обговорюється механізм можливого страхування або створення спільного фонду для фінансування окремих заходів із забезпечення стійкості паливного ринку.

«Ми розуміємо, наскільки це болюче питання для бізнесу та населення. Водночас упевнені, що, як і під час кризи, пов'язаної з ситуацією в Ормузькій протоці, коли вдалося запобігти дефіциту пального, так і цього разу ми гідно пройдемо цей виклик», - підсумував він.
 

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