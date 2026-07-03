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АНАЛІТИКА

Нафта помірковано дорожчає, Brent торгується близько $72,2 за барель

Ціни на нафту помірковано зростають у п'ятницю на тлі низької активності торгів у зв'язку з вихідним днем у США.

На ринку зберігається обережний оптимізм щодо зусиль з врегулювання конфлікту на Близькому Сході. Президент США Дональд Трамп заявив в інтерв'ю CNBC, що Вашингтон продовжує переговори з Іраном, і Тегеран погодився "практично на все", що потрібно Штатам.

Експорт нафти з країн Перської затоки швидко відновлюється після відкриття Ормузької протоки для проходу танкерів. Саудівська Аравія збільшила постачання практично до рівнів, що фіксувалися до початку військового конфлікту на Близькому Сході наприкінці лютого, повідомляє Bloomberg з посиланням на дані моніторингу суден.

Ціна вересневих ф'ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures станом на 8:15 кч становить $72,24 за барель, що на $0,44 (0,61%) вище, ніж на закриття попередніх торгів. У четвер вони подорожчали на $0,23 (0,32%), до $71,8 за барель.

Ф'ючерси на нафту WTI з поставкою у серпні на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) на цей час подорожчали на $0,35 (0,51%), до $69,04 за барель. За підсумками попередньої сесії їхня вартість збільшилася на $0,11 (0,16%), до $68,69 за барель.

Основні торги WTI у п'ятницю не проводяться через вихідний у США з нагоди Дня незалежності, який відзначається 4 липня.

Підвищення цін на нафту пов'язане із закриттям трейдерами коротких позицій перед тривалими вихідними, зазначає партнер Again Capital Джон Кілдафф.

"Загалом фокус ринку змістився з того, який обсяг поставок ми можемо втратити, на те, який обсяг пропозиції надійде на ринок", - каже він.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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