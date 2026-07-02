Нафтовий ринок у мінусі: ціни третій день падають після зустрічі США й Ірану в Досі

У четвер ціни на нафту впали приблизно на 1%, демонструючи зниження третій день поспіль, після того як Катар повідомив про прогрес у непрямих переговорах між Іраном і США, зосереджених на Ормузькій протоці.

Про це повідомляє Reuters, передає Укрінформ.

Ф'ючерси на нафту марки Brent подешевшали на 77 центів (на 1,1%), до 70,8 долара за барель. Ціна на американську нафту марки ​West Texas Intermediate (WTI) впала на 84 центи (на 1,2%), до 67,74 долара за барель.

Під час попередньої сесії обидва еталонні марки нафти також подешевшали більш ніж на 1%, досягнувши найнижчих рівнів за останні чотири місяці.

Напередодні речник Міністерства закордонних справ Катару поінформував, що у результаті непрямих переговорів між сторонами досягнуто «позитивного прогресу» з питань, пов'язаних з меморандумом, який призупинив війну у червні. Водночас не було жодних ознак того, що обидві сторони досягли прогресу на шляху до тривалого миру, зазначає видання.

У Haitong Futures зауважують, що оскільки Ормузька протока залишається відкритою і поставки нафти тривають, зростають очікування щодо надлишку пропозиції, а конкуренція за частку ринку сприяє зниженню цін.

Джерела видання повідомили, що країни-виробники нафти з ОПЕК+ під час зустрічі у неділю, ймовірно, домовляться про подальше підвищення цільових показників видобутку із серпня.

UBS у четвер знизив свої прогнози щодо нафти Brent, посилаючись на меморандум про взаєморозуміння між США та Іраном та збільшення обсягів перевезень нафти через Ормузьку протоку. UBS знизив свій прогноз середньої ціни на Brent у вересневий квартал на 25 доларів, а на грудневий квартал - на 10 доларів. За очікуваннями, у другій половині року середня ціна нафти становитиме 80 доларів за барель, а у 2027 році - 75 доларів.

«Попри це ми вважаємо, що поки що зарано говорити про повну нормалізацію ситуації, і бачимо, що ціновий ризик схильний до зростання з огляду на те, що кількість танкерів, які прибувають до Перської затоки, менший від кількості тих, що звідти відпливають», - зазначили у UBS.

Наступна зустріч між іранськими та американськими переговірниками відбудеться після похоронних церемоній щодо загиблого верховного лідера Ірану аятолли Алі Хаменеї 9 липня, заявили в МЗС Катару.