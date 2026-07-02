Фінансові новини
- |
- 02.07.26
- |
- 12:20
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Нафтовий ринок у мінусі: ціни третій день падають після зустрічі США й Ірану в Досі
11:06 02.07.2026 |
У четвер ціни на нафту впали приблизно на 1%, демонструючи зниження третій день поспіль, після того як Катар повідомив про прогрес у непрямих переговорах між Іраном і США, зосереджених на Ормузькій протоці.
Про це повідомляє Reuters, передає Укрінформ.
Ф'ючерси на нафту марки Brent подешевшали на 77 центів (на 1,1%), до 70,8 долара за барель. Ціна на американську нафту марки West Texas Intermediate (WTI) впала на 84 центи (на 1,2%), до 67,74 долара за барель.
Під час попередньої сесії обидва еталонні марки нафти також подешевшали більш ніж на 1%, досягнувши найнижчих рівнів за останні чотири місяці.
Напередодні речник Міністерства закордонних справ Катару поінформував, що у результаті непрямих переговорів між сторонами досягнуто «позитивного прогресу» з питань, пов'язаних з меморандумом, який призупинив війну у червні. Водночас не було жодних ознак того, що обидві сторони досягли прогресу на шляху до тривалого миру, зазначає видання.
У Haitong Futures зауважують, що оскільки Ормузька протока залишається відкритою і поставки нафти тривають, зростають очікування щодо надлишку пропозиції, а конкуренція за частку ринку сприяє зниженню цін.
Джерела видання повідомили, що країни-виробники нафти з ОПЕК+ під час зустрічі у неділю, ймовірно, домовляться про подальше підвищення цільових показників видобутку із серпня.
UBS у четвер знизив свої прогнози щодо нафти Brent, посилаючись на меморандум про взаєморозуміння між США та Іраном та збільшення обсягів перевезень нафти через Ормузьку протоку. UBS знизив свій прогноз середньої ціни на Brent у вересневий квартал на 25 доларів, а на грудневий квартал - на 10 доларів. За очікуваннями, у другій половині року середня ціна нафти становитиме 80 доларів за барель, а у 2027 році - 75 доларів.
«Попри це ми вважаємо, що поки що зарано говорити про повну нормалізацію ситуації, і бачимо, що ціновий ризик схильний до зростання з огляду на те, що кількість танкерів, які прибувають до Перської затоки, менший від кількості тих, що звідти відпливають», - зазначили у UBS.
Наступна зустріч між іранськими та американськими переговірниками відбудеться після похоронних церемоній щодо загиблого верховного лідера Ірану аятолли Алі Хаменеї 9 липня, заявили в МЗС Катару.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Україна отримає від Данії черговий пакет військової допомоги на €600 млн
|Угода з Швецією: Україна купить 16 винищувачів Gripen E
|ЄС готується перерахувати Україні наступну частину оборонної допомоги з пакета €90 млрд
|Польща не передасть Україні МіГ-29: причиною стала відмова у співпраці щодо БПЛА
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Фінансовий контроль родини: прості кроки до стабільності
У РУБРИЦІ
|Нафтовий ринок у мінусі: ціни третій день падають після зустрічі США й Ірану в Досі
|За п’ять років українська сільгоспземля подорожчала майже в три рази
Середня вартість одного гектара сільськогосподарської землі в Україні за п'ять років після відкриття ринку зросла майже утричі - з близько 30 тис. грн до 87,9 тис. грн, йдеться в аналітичному огляді Центру досліджень продовольства та землекористування KSE, присвяченому п'ятій річниці відкриття ринку сільськогосподарських земель.
|Українські зарплати підросли на ₴446 за місяць — які фахівці найкраще заробляють
|На заправках України дизель подешевшав ще трохи — стан цін 1 липня
|Пільгові позики на відновлення: нова програма підтримки підприємств
|Майже $600 млн від Світового банку: Україна отримала чергове фінансування
Бізнес
|Microsoft відтермінувала завершення безпекової підтримки Windows 10 до 2027-го
|Перший у світі 1-нм чип: IBM встановила новий рекорд у напівпровідниках
|Космічна доставка нового рівня: SpaceX представила систему Starfall зі зворотним рейсом
|Steam Machine від Valve стартує з $1049: передзамовлення доступні за лотерейною системою
|DHL виходить у «зелену» логістику: вантажі через Атлантику перевозитимуть вітрильниками
|Преміум без компромісів: нові SSD SanDisk для PS5 коштують як п’ять консолей
|Новий Android-троян Rokarolla загрожує користувачам банківських і криптосервісів