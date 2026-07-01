Ціни на нафту зростають, Brent – $73,2 за барель

Ціни на нафту помірковано зростають у середу вранці; інвестори стежать за переговорами в Досі та аналізують інші новини.

Ціна вересневих ф'ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures станом на 8:16 кч становить $73,23 за барель, що на $0,28 (0,38%) вище, ніж на закриття попередніх торгів. У вівторок вони подешевшали на $0,96 (1,3%), до $72,95 за барель.

Ф'ючерси на нафту WTI з поставкою у серпні на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) на цей час подорожчали на $0,26 (0,37%), до $69,76 за барель. За підсумками попередньої сесії їхня вартість знизилася на $1,25 (1,77%), до $69,50 за барель.

За весь другий квартал Brent подешевшала приблизно на $45 за барель - це найбільше падіння з часів кризи 2008 року. WTI втратила в ціні близько $31 за барель, продемонструвавши найгіршу динаміку з часів пандемії 2020 року.

Спецпредставник американського президента Дональда Трампа Стів Віткофф і зять Трампа Джаред Кушнер у вівторок на зустрічі в Досі з прем'єр-міністром та міністром закордонних справ Катару Мухаммедом бен Абдулрахманом аль-Тані підтвердили, що США мають намір продовжувати переговори з Іраном для досягнення всеосяжної угоди, повідомили в МЗС Катару.

Зазначається, що під час зустрічі Віткофф і Кушнер обговорили з аль-Тані хід американсько-іранських переговорів, "зусилля, спрямовані на зміцнення безпеки та стабільності в регіоні за допомогою діалогу та дипломатії", а також припинення вогню в Лівані.

Віткофф і Кушнер прибули до Катару у вівторок. У МЗС цієї країни уточнили, що переговорів на високому рівні між представниками США та Ірану в Досі не планується. Пізніше телеканал "Аль-Арабія" повідомив, що переговори американської та іранської делегацій у столиці Катару можуть відбутися в середу, але вони будуть непрямими.

Тим часом квоти на видобуток нафти семи країн ОПЕК+ з липня зростуть на 188 тис. барелів на добу (б/д), загальна квота альянсу на липень становитиме 35,83 млн б/д без урахування компенсацій з боку порушників угоди. За підсумками останнього засідання на початку червня міністри цих країн також вирішили, що період компенсацій за раніше недоскорочене видобування буде продовжено до кінця 2026 року.

Підтримку нафтовим котируванням надають опубліковані у вівторок дані Американського інституту нафти (API), згідно з якими запаси нафти в США за минулий тиждень скоротилися приблизно на 6,07 млн барелів. Експерти в середньому очікували їхнього зниження на 4,1 млн барелів, зазначає Trading Economics. API отримує інформацію від операторів НПЗ, нафтосховищ і трубопроводів на добровільній основі. Офіційні дані щодо запасів нафти в США будуть оприлюднені о 17:30 за кч у середу.

