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АНАЛІТИКА

Morgan Stanley знизив прогнози щодо нафти Brent і знову очікує надлишку пропозиції

Аналітики Morgan Stanley вдруге за останні два тижні переглянули прогнози щодо ціни на нафту Brent, зазначивши, що поставки через Ормузьку протоку відновлюються швидше, ніж очікувалося.

Згідно з новим прогнозом експертів, середня вартість нафтового бенчмарку Dated Brent (датований Brent) у третьому та четвертому кварталах становитиме $75 за барель. Таким чином, прогноз на третій квартал знижено на $15 за барель, на четвертий - на $5 за барель.

Morgan Stanley також погіршив прогнози на всі чотири квартали наступного року й очікує, що до кінця 2027 року Dated Brent коштуватиме $70 за барель.

Ормузька протока відкривається швидше, ніж очікувалося, тоді як два фактори, що стримують ціни, зберігаються - обсяги експорту нафти зі США залишаються високими, а китайський імпорт сировини - низьким, зазначають аналітики.

"У міру того як увага інвесторів зміщується на 2027 рік, ринок проходить повне коло і повертається до вихідної точки, в якій знову очікується надлишок пропозиції", - каже експерт.

Ціна серпневих ф'ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures станом на 13:20 кч становить $73,32 за барель, що на $0,17 (0,23%) вище, ніж на закриття попередніх торгів. Контракти різко подешевшали після укладення перемир'я між США та Іраном, що дозволило зупинити воєнні дії на Близькому Сході та відновити прохід танкерів через Ормузьку протоку.

Слідом за цим Morgan Stanley знизив прогнози щодо Brent у середині червня.

Експерти банку вважають, що для забезпечення балансу попиту та пропозиції на нафтовому ринку у 2027 році необхідне відновлення поставок через Ормузьку протоку на 65% до доконфліктного рівня, або до 11-12 млн барелів на добу.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: прогноз
 

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