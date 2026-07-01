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Нафта дешевшає на тлі очікувань переговорів Іран — США
11:30 30.06.2026 |
Ціни на нафту у вівторок знизилися, оскільки інвестори стежать за можливими переговорами між США та Іраном у Досі на тлі напруженого тимчасового перемир'я у війні.
Про це повідомляє Reuters, передає Укрінформ.
Ф'ючерси на нафту марки Brent із поставкою в серпні, термін дії яких завершується у вівторок, на ранок подешевшали на 0,9%, або 64 центи - до 72,51 долара за барель. Це приблизно на 20 доларів, або 22%, нижче від рівня закриття минулого місяця. Водночас більш активно торгований вересневий контракт втратив 0,4% , або 31 цент і торгувався на рівні 73,60 долара за барель.
Ціна на американську нафту West Texas Intermediate (WTI) з поставкою в серпні знизилася на 0,6%, або 39 центів, до 70,36 долара за барель. Ціни знизилися приблизно на 17 доларів, або 19%, нижче від рівня закриття 29 травня..
Ціни як на Brent, так і на WTI майже повернулися до довоєнного рівня 27 лютого.
«Інвестори враховують у цінах надії на позитивний результат переговорів у Досі, хоча реальної нормалізації потоків через Ормузьку протоку поки що не видно. Ринок виявляє обережну надію, але водночас продовжує враховувати геополітичні ризики, доки ми не побачимо більш відчутних ознак деескалації», - зазначив головний аналітик ринку компанії KCM Trade Тім Ватерер.
За словами заступника міністра закордонних справ Ірану Казема Гарібабаді, найближчими днями іранські та оманські експерти розпочнуть переговори щодо перегляду транзитних маршрутів через Ормузьку протоку. Він також заявив, що Тегеран намагатиметься перешкоджати проходженню суден поза офіційно визначеними маршрутами.
Водночас речник Міністерства закордонних справ Ірану Есмаїл Багаї заявив, що найближчими днями жодних переговорів між Іраном і США на будь-якому рівні не заплановано.
«Зустріч у Досі може виявитися важливою, а може й ні. Ми це з'ясуємо», - сказав журналістам у Овальному кабінеті президент США Дональд Трамп.
Невизначеність щодо можливості проведення переговорів підкреслює крихкість домовленостей про припинення бойових дій, досягнутих 17 червня, які порушили глобальні потоки нафти через Ормузьку протоку.
Ще більше тиску на ціни чинила стурбованість деяких аналітиків щодо попиту з боку Китаю.
«Ми очікуємо додаткових підтверджень зростання закупівель Китаєм, але поки що не бачимо підстав розраховувати на суттєве повернення на ринок найбільшого у світі імпортера нафти», - зазначив керівник дослідницького відділу Sparta Commodities Ніл Кросбі.
Попри загострення безпекової ситуації, дані про судноплавство свідчать, що виробники з Близького Сходу продовжують експортувати нафту та скраплений природний газ. Це відбувається незважаючи на нові атаки на судна в Ормузькій протоці та поновлення військового протистояння між США та Іраном в останні дні.
Минулого тижня інтенсивність судноплавства в регіоні досягла найвищого рівня з початку конфлікту наприкінці лютого.
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