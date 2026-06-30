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АНАЛІТИКА

Нафта тримається в плюсі, Brent торгується на рівні близько $72,5 за барель

Нафта тримається в плюсі в понеділок, після чергової ескалації напруженості на Близькому Сході минулими вихідними.

США та Іран знову обмінялися ударами, що продемонструвало крихкість досягнутого ними перемир'я. Американські збройні сили завдали ударів по іранських цілях у районі Ормузької протоки після того, як Тегеран атакував низку суден, що проходили нею. Слідом за цим Іран завдав удару по військових базах США в Кувейті та Бахрейні.

Пізніше стало відомо, що Вашингтон і Тегеран домовилися припинити обмін ударами й узгодили проведення технічних переговорів у столиці Катару Досі у вівторок.

Ціна серпневих ф'ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures станом на 15:05 кч становить $72,45 за барель, що на $0,46 (0,64%) вище, ніж на закриття попередніх торгів.

Ф'ючерси на нафту WTI з поставкою у серпні на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) на цей час подорожчали на $0,66 (0,95%) - до $69,89 за барель.

Ціни на нафту тримаються на мінімумах з кінця лютого. Минулого тижня Brent подешевшала на 10,6%, WTI - на 9% завдяки швидкому збільшенню поставок палива через Ормузьку протоку. Близькосхідні виробники продовжують відвантажувати нафту та СПГ, попри останні атаки на судна в протоці, свідчать дані LSEG.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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