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АНАЛІТИКА

Нафта стримано дорожчає, Brent торгується близько $72,2 за барель

У понеділок ціни на нафту помірковано зростають на тлі чергової ескалації напруженості на Близькому Сході, що відбулася у вихідні.

Ціна серпневих ф'ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures станом на 8:15 кч становить $72,21 за барель, що на $0,22 (0,31%) вище, ніж на закритті попередніх торгів. У п'ятницю ці контракти подешевшали на $3,27 (4,3%), до $71,99 за барель.

Ф'ючерси на нафту WTI з поставкою у серпні на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) на цей час подорожчали на $0,63 (0,91%), до $69,86 за барель. За підсумками попередньої сесії їхня вартість знизилася на $2,69 (3,7%), до $69,23 за барель.

Минулого тижня Brent подешевшала на 10,6%, WTI - на 9% завдяки швидкому збільшенню поставок палива через Ормузьку протоку. Однак у вихідні США та Іран знову обмінялися ударами, що продемонструвало крихкість досягнутого ними перемир'я. Рух танкерів через Ормузьку протоку знову сповільнився після атаки Ірану на судна, зокрема на танкер, пов'язаний із Катаром.

Збройні сили США слідом за цим завдали ударів по іранських цілях у районі протоки, а Тегеран атакував американські військові бази в Кувейті та Бахрейні.

"На нафтовому ринку зберігається безліч ризиків. Проте трейдери, здається, зосереджуються на тому, що подальше відновлення поставок сировини означатиме для глобального балансу попиту та пропозиції", - зазначають аналітики ING.

"Такий спокій виглядає дивним і, очевидно, створює значний ризик зростання цін у разі, якщо відновлення поставок виявиться повільним", - йдеться в огляді ING.

Ціни на нафту знизилися з максимумів, зафіксованих на початку сесії в понеділок, після появи інформації про те, що США та Іран домовилися припинити обмін ударами та узгодили проведення технічних переговорів у столиці Катару Досі у вівторок. Ціна на нафту марки Brent раніше піднялася до $73,39 за барель, а WTI - до $70,85 за барель.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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