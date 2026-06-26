Нафта прискорила падіння, Brent опустилася нижче $73 за барель

Падіння цін на нафту посилилося в п'ятницю вдень на тлі очікувань відновлення поставок палива на світовий ринок.

Ціна серпневих ф'ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures, за даними станом на 14:19 кч, знижується на $2,37 (3,15%) - до $72,89 за барель.

Ф'ючерси на нафту WTI з поставкою у серпні на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) до цього часу подешевшали на $2,21 (3,07%) - до $69,71 за барель.

Напередодні обидві марки подорожчали більш ніж на 2% після повідомлень ЗМІ про те, що сили Корпусу вартових ісламської революції у четвер атакували вантажне судно під прапором Сінгапуру біля Ормузької протоки. Постраждалих у результаті удару немає, але судно зазнало пошкоджень.

Через атаку Міжнародна морська організація ООН (IMO) призупинила операцію з евакуації близько 11 тис. моряків, які застрягли в Перській затоці.

Тим часом саудівська державна компанія Saudi Aramco у п'ятницю відновила відвантаження палива з терміналу Рас-Танура, який не працював майже чотири місяці, як свідчать дані LSEG. Два супертанкери вже завантажуються нафтою на терміналі, ще один стоїть у черзі. Кожен із цих танкерів здатний перевозити 2 млн барелів нафти.

За оцінками Bloomberg, експорт нафти з країн Перської затоки досяг 75% довоєнного рівня.

"Ринок за ніч заспокоївся, - зазначив старший аналітик A/S Global Risk Management Арне Лохманн Расмуссен. - Судячи з усього, судноплавство через Ормузьку протоку триває".

