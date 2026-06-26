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АНАЛІТИКА

Ціни на нафту знижуються наприкінці тижня, Brent торгується на рівні $73,75 за барель

Ціни на нафту активно знижуються вранці в п'ятницю на тлі очікувань щодо відновлення поставок палива на світовий ринок Ормузькою протокою.

Ціна серпневих ф'ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures станом на 8:14 кч знижується на $1,51 (2,01%), до $73,75 за барель. У четвер контракт подорожчав на $1,52 (2,1%), до $75,26 за барель.

Ф'ючерси на нафту WTI з поставкою у серпні на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) на цей час подешевшали на $1,5 (2,09%), до $70,42 за барель. За підсумками попередньої сесії вартість цих контрактів зросла на $1,58 (2,3%), до $71,92 за барель.

Саудівська державна компанія Saudi Aramco у п'ятницю відновила відвантаження палива з терміналу Рас-Танура, який не працював майже чотири місяці, як свідчать дані LSEG. Два супертанкери вже завантажують нафтою на терміналі, ще один стоїть у черзі. Кожен із цих танкерів здатний перевозити 2 млн барелів нафти.

Раніше міністр енергетики США Кріс Райт заявив, що інтенсивність руху суден через Ормузьку протоку наближається до рівнів, що були до початку конфлікту. Зокрема, у середу через неї пройшли 72 судна з 20 млн барелів нафти, повідомив Райт.

"Ринок реагує на збільшення потоків палива Ормузькою протокою, при цьому попит на нафту в Китаї ще не почав відновлюватися", - зазначила старша ринкова аналітикиня Sparta Commodities Джун Гох.

Напередодні The Wall Street Journal з посиланням на двох високопоставлених американських чиновників повідомила, що іранські сили в четвер атакували вантажне судно в районі Ормузької протоки. Атаки зазнало судно під прапором Сінгапуру. Постраждалих у результаті удару немає, але судно дістало пошкодження.

Через цю атаку Міжнародна морська організація ООН (IMO) призупинила операцію з евакуації близько 11 тис. моряків, які застрягли в Перській затоці.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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