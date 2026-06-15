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Ціни на нафту різко падають, Brent торгується на рівні 83,2 долара за барель
09:38 15.06.2026 |
Ціни на нафту різко знижуються в понеділок на тлі інформації про досягнення владою США та Ірану домовленостей, які дозволять завершити бойові дії на Близькому Сході та відновити рух суден через Ормузьку протоку.
Представники двох країн підпишуть меморандум про взаєморозуміння 19 червня у Швейцарії, повідомив прем'єр-міністр Пакистану Шахбаз Шаріф у соцмережі X. Пакистан виступає посередником на переговорах Вашингтона і Тегерана.
Меморандум націлений насамперед на припинення бойових дій. Інші гострі питання, такі як доля іранської ядерної програми, сторони обговорять на більш пізніх етапах. За словами заступника міністра закордонних справ Ірану Казема Гарібабаді, на це відводиться 60 днів після підписання меморандуму.
Ціна серпневих ф'ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures станом на 8:15 кч становить $83,24 за барель, що на $4,09 (4,68%) нижче, ніж на закриття попередніх торгів. У п'ятницю ці контракти подешевшали на $3,05 (3,37%), до $87,33 за барель.
Ф'ючерси на нафту WTI на липень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) впали в ціні до цього часу на $4,27 (5,03%), до $80,61 за барель. За підсумками попередньої сесії їхня вартість зменшилася на $2,83 (3,23%), до $84,88 за барель.
Як Brent, так і WTI в понеділок подешевшали до мінімумів з 10 березня.
"Премія за геополітичний ризик, яка була закладена в ціни на нафту, досить швидко зникає, оскільки трейдери враховують у котируваннях перспективи відновлення поставок нафти", - зазначає аналітик KCM Trade Тім Вотерер.
Президент США Дональд Трамп заявив у неділю, що Ормузька протока буде відкрита для проходу суден без будь-яких зборів, і американська блокада іранських портів буде припинена.
"Увага трейдерів тепер переключиться на темпи фактичної нормалізації поставок і дотримання умов угоди", - каже аналітик Philip Nova Пріянка Сачдева.
"Конфлікт, можливо, завершився, і постачання нафти через Ормузьку протоку поступово повернуться до нормального рівня, однак завдані війною збитки неможливо усунути за одну ніч, - зазначає вона. - Мова йде не тільки про фізичні пошкодження нафтової інфраструктури, а й про економічні наслідки для країн - імпортерів нафти, які багато місяців стикалися з високими витратами на енергоносії".
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