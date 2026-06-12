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Стів Джобс
Ринок нафти впав після того, як Трамп відмовився від удару по Ірану
10:30 12.06.2026 |
12 червня ціни на нафту знизилися більш ніж на $1 за барель, продовживши спад після попередньої сесії. Причиною стало рішення президента Дональда Трампа відмовитися від планів завдати удару по Ірану, що послабило занепокоєння щодо подальшої ескалації конфлікту після взаємних атак на початку тижня.
Про це повідомляє Reuters.
Станом на 04:10 за Гринвічем ф'ючерси на нафту Brent подешевшали на $1,83, або 2%, до $88,55 за барель. Водночас американська нафта West Texas Intermediate (WTI) втратила $1,60, або 1,8%, опустившись до $86,11 за барель.
Трамп, який раніше заявляв про намір завдати Ірану "дуже сильного удару", у четвер відмовився від запланованої операції.
"Хоча це цілком може виявитися черговою хибною надією, реакція ринку була швидкою та однозначною", ‒ зазначив ринковий аналітик IG Тоні Сікамор.
За його словами, навіть попри поточне зниження котирувань, доки ціна утримуватиметься вище рівня підтримки близько $80, ризики залишатимуться переважно спрямованими в бік подальшого зростання.
Американські військові повідомили у соціальних мережах, що комерційні судна й надалі безперешкодно проходять через водний шлях.
"Ми б не поспішали вважати продовження режиму припинення вогню гарантованим. Навіть якщо його буде збережено, така ситуація може виявитися нестійкою. Крім того, у разі відсутності прогресу в ядерних переговорах домовленості можуть дуже швидко зруйнуватися", ‒ зазначили аналітики ING у п'ятничному огляді.
На їх думку, наприкінці липня ринок може увійти у вирішальну фазу, якщо постачання нафти до того часу не відновляться. У такому випадку зниження запасів у поєднанні з традиційним сезонним зростанням попиту здатне підняти ціни до $120-$130 за барель.
Напередодні президент США Дональд Трамп заявив, що після переговорів із найвищим керівництвом Ірану заплановані удари по країні скасовано, однак військово-морська блокада залишатиметься чинною до досягнення мирної угоди.
Водночас речник Міністерства закордонних справ Ірану Есмаїл Багаї повідомив, що повідомлення про нібито остаточні домовленості між США та Іраном не відповідають дійсності.
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