Різке здешевлення на АЗС: як змінилися ціни на пальне 10 червня

Українські автозаправні станції оновили вартість пального на середу,
10 червня. Порівняно з попередньою добою, ситуація на ринку змінилася, а
на деяких АЗС водії помітять нові цифри на табло.
Скільки коштує заправити автомобіль сьогодні - в матеріалі РБК-Україна нижче.
Що змінилося на АЗС за добу
Головною тенденцією дня стало помітне здешевлення дизельного пального. Зокрема, у мережах OKKO та WOG звичайне ДП та преміальні марки скинули в ціні по 1 гривні на літрі.
Ще суттєвіше цінники на дизель переглянула держмережа "Укрнафта" - там вартість обох видів дизпалива знизилася одразу на 2 гривні за літр. Мережа SOCAR наразі залишила свої роздрібні ціни без змін.
Ціни на всі марки бензину, а також на скраплений газ (LPG) у згаданих мережах повністю повторюють показники вівторка, 9 червня.
Деталізація цін на АЗС 10 червня, середа
OKKO
Бензин Pulls 100: 88,90 грнБензин Pulls 95: 81,90 грнБензин А-95 Євро: 78,90 грнДП Pulls: 89,90 грнДП Євро: 86,90 грнГаз: 46,90 грн
WOG
Бензин 100: 88,90 грнБензин 95 (Mustang): 81,90 грнБензин 95 Євро: 78,90 грнДП Mustang: 89,90 грнДП Євро-5: 86,90 грнГаз: 46,90 грн
SOCAR
Бензин NANO 100: 88,99 грнБензин NANO 95: 82,99 грнБензин А-95: 78,99 грнДП NANO Extro: 90,99 грнДП NANO: 87,99 грнГаз: 46,99 грн
"Укрнафта"Бензин 98 (Energy): 82,90 грнБензин 95 (Energy): 77,90 грнБензин А-95: 74,90 грнБензин А-92: 69,90 грнДП (Energy): 84,90 грнДП: 82,90 грнГаз: 44,90 грн