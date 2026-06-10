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Ціни на нафту вранці в середу зростають на новинах з Близького Сходу
09:41 10.06.2026 |
Ціни на нафту відновлюються, Brent біля $91,8 за барель
Ціна серпневих ф'ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures за даними на 8:15 кч становить $91,84 за барель, що на $0,39 (0,43%) вище, ніж на закриття попередніх торгів. У вівторок ці контракти подешевшали на $2,80 (2,97%), до $91,45 за барель.
Ф'ючерси на нафту WTI на липень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) зросли в ціні до цього часу на $0,40 (0,45%), до $88,60 за барель. За підсумками попередньої сесії їхня вартість зменшилася на $3,10 (3,40%), до $88,20 за барель.
Додаткову підтримку нафтовим котируванням надають опубліковані у вівторок дані Американського інституту нафти (API), згідно з якими резерви нафти в Штатах за минулий тиждень скоротилися приблизно на 9,12 млн барелів і оновили мінімум за чотири місяці. Експерти в середньому очікували їх зниження на 3,4 млн барелів, зазначає Trading Economics. API отримує інформацію від операторів НПЗ, нафтосховищ і трубопроводів на добровільній основі. Офіційні дані щодо запасів нафти в США будуть оприлюднені о 17:30 кч у середу.
Напередодні Міненерго країни підвищило прогноз ціни Brent на 2026 рік з $94,85 до $95,39 за барель. Світовий попит на рідкі вуглеводні, за його оцінками, знизиться цього року на 1,09 млн барелів на добу і становитиме 102,86 млн б/д.
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