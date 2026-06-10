Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Ціни на нафту вранці в середу зростають на новинах з Близького Сходу

Ціни на нафту відновлюються, Brent біля $91,8 за барель

Ціна серпневих ф'ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures за даними на 8:15 кч становить $91,84 за барель, що на $0,39 (0,43%) вище, ніж на закриття попередніх торгів. У вівторок ці контракти подешевшали на $2,80 (2,97%), до $91,45 за барель.

Ф'ючерси на нафту WTI на липень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) зросли в ціні до цього часу на $0,40 (0,45%), до $88,60 за барель. За підсумками попередньої сесії їхня вартість зменшилася на $3,10 (3,40%), до $88,20 за барель.

Додаткову підтримку нафтовим котируванням надають опубліковані у вівторок дані Американського інституту нафти (API), згідно з якими резерви нафти в Штатах за минулий тиждень скоротилися приблизно на 9,12 млн барелів і оновили мінімум за чотири місяці. Експерти в середньому очікували їх зниження на 3,4 млн барелів, зазначає Trading Economics. API отримує інформацію від операторів НПЗ, нафтосховищ і трубопроводів на добровільній основі. Офіційні дані щодо запасів нафти в США будуть оприлюднені о 17:30 кч у середу.

Напередодні Міненерго країни підвищило прогноз ціни Brent на 2026 рік з $94,85 до $95,39 за барель. Світовий попит на рідкі вуглеводні, за його оцінками, знизиться цього року на 1,09 млн барелів на добу і становитиме 102,86 млн б/д.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 44,8437
  0,3308
 0,74
EUR
 1
 51,8976
  0,5431
 1,06

Курс обміну валют на сьогодні, 09:37
  куп. uah % прод. uah %
USD 44,5515  0,27 0,60 45,1492  0,31 0,69
EUR 51,5635  0,35 0,69 52,3023  0,41 0,80

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:01
  куп. uah % прод. uah %
USD 44,9500  0,00 0,00 44,9800  0,02 0,03
EUR 51,9487  0,05 0,10 51,9653  0,08 0,15

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес