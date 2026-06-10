Ціни на нафту знижуються, Brent торгується біля $92,7 за барель

Ціни на нафту опускаються у вівторок завдяки ознакам деескалації конфлікту на Близькому Сході.

Іран та Ізраїль домовилися перервати атаки один проти одного, що підвищує сподівання на просування мирних переговорів. Раніше вони обмінялися ударами, поставивши під загрозу і так крихке перемир'я та спровокувавши побоювання щодо масштабнішої ескалації.

Президент США Дональд Трамп закликав обидві країни деескалувати конфлікт і заявив, що переговори з Тегераном тривають.

Водночас Ормузька протока де-факто залишається закритою через подвійну блокаду з боку США та Ірану.

Ціна серпневих ф'ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures за даними на 14:40 кч становить $92,77 за барель, що на $1,48 (1,57%) нижче, ніж на закриття попередніх торгів.

Ф'ючерси на нафту WTI на липень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) зменшилися в ціні на цей час на $1,77 (1,94%), до $89,53 за барель.

Ринок уже опинявся в схожій ситуації, зазначає аналітик PVM Oil Associates Тамаш Варга, маючи на увазі сподівання щодо припинення бойових дій на Близькому Сході.

"Тим часом світові запаси нафти продовжують скорочуватися, і в міру публікації нових даних - як щотижневих, так і щомісячних - усвідомлення того, наскільки небезпечно низькими стали нафтові запаси в усьому світі, може посилити боротьбу за доступні барелі й знову підштовхнути ціну Brent вище ніж $100 за барель", - говорить Варга.

Тиск на ринок у вівторок також чинять дані про зниження імпорту нафти Китаєм. Обсяг імпорту в травні впав на 29%, до 33,08 млн тонн (7,79 млн барелів на добу), що є мінімумом з лютого 2018 року, показали дані Головного митного управління країни.

Скорочення імпорту нафти КНР вивільняє додаткові обсяги сировини для інших покупців і водночас із нарощуванням видобутку в США сприяє пом'якшенню дефіциту поставок, спричиненого закриттям Ормузької протоки.

