Фінансові новини
- |
- 10.06.26
- |
- 02:25
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Ціни на нафту знижуються, Brent торгується біля $92,7 за барель
16:17 09.06.2026 |
Ціни на нафту опускаються у вівторок завдяки ознакам деескалації конфлікту на Близькому Сході.
Іран та Ізраїль домовилися перервати атаки один проти одного, що підвищує сподівання на просування мирних переговорів. Раніше вони обмінялися ударами, поставивши під загрозу і так крихке перемир'я та спровокувавши побоювання щодо масштабнішої ескалації.
Президент США Дональд Трамп закликав обидві країни деескалувати конфлікт і заявив, що переговори з Тегераном тривають.
Водночас Ормузька протока де-факто залишається закритою через подвійну блокаду з боку США та Ірану.
Ціна серпневих ф'ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures за даними на 14:40 кч становить $92,77 за барель, що на $1,48 (1,57%) нижче, ніж на закриття попередніх торгів.
Ф'ючерси на нафту WTI на липень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) зменшилися в ціні на цей час на $1,77 (1,94%), до $89,53 за барель.
Ринок уже опинявся в схожій ситуації, зазначає аналітик PVM Oil Associates Тамаш Варга, маючи на увазі сподівання щодо припинення бойових дій на Близькому Сході.
"Тим часом світові запаси нафти продовжують скорочуватися, і в міру публікації нових даних - як щотижневих, так і щомісячних - усвідомлення того, наскільки небезпечно низькими стали нафтові запаси в усьому світі, може посилити боротьбу за доступні барелі й знову підштовхнути ціну Brent вище ніж $100 за барель", - говорить Варга.
Тиск на ринок у вівторок також чинять дані про зниження імпорту нафти Китаєм. Обсяг імпорту в травні впав на 29%, до 33,08 млн тонн (7,79 млн барелів на добу), що є мінімумом з лютого 2018 року, показали дані Головного митного управління країни.
Скорочення імпорту нафти КНР вивільняє додаткові обсяги сировини для інших покупців і водночас із нарощуванням видобутку в США сприяє пом'якшенню дефіциту поставок, спричиненого закриттям Ормузької протоки.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Рада схвалила податок на OLX: законопроєкт про оподаткування цифрових платформ підтримали 241 депутат
|Президент визнав ризики служби та сподівається на участь партнерів у фінансуванні армійських контрактів
|Єврокомісія попередила: ризик втрати частини допомоги ЄС через невчасні реформи
|Палата представників США підтримала допомогу Україні та санкції проти РФ
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Чому умови в обмінних пунктах часто вигідніші, ніж у касах банків
У РУБРИЦІ
|Місцеві бюджети наростили податкові надходження на 15,1% у 2024 році
|Держстат зафіксував уповільнення інфляції у травні
|Україна зменшила випуск сталі на 6%: дані Укрметалургпрому
|Рада проголосувала за спірний «євроінтеграційний» закон щодо судової системи
|Ціни на нафту знижуються, Brent торгується біля $92,7 за барель
|Податок на оренду житла знизять до 5% — рішення парламенту
Бізнес
|RTX Spark від NVIDIA: ARM-процесор для Windows-ПК з архітектурою Blackwell і 128 ГБ пам'яті
|SpaceX розпочне будівництво «Золотого купола» — контракт на $4,16 млрд
|ШІ для медицини: Microsoft Copilot Health автоматизує аналізи та медичні дані
|Дешеві Windows-ноутбуки проти MacBook Neo: Qualcomm робить ставку на Snapdragon C
|YouTube запровадив автоматичне виявлення ШІ-контенту з відповідними мітками
|Компанія Nvidia планує масштабні щорічні витрати на Тайвані — до $150 млрд
|Продажі нових авто в ЄС у квітні зросли на 5%, сегмент електромобілів — на 38%