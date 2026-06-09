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Нафта залишається в плюсі, Brent торгується близько $94,5 за барель
20:26 08.06.2026 |
Ціни на нафту залишаються в плюсі ввечері понеділка, але помітно відступили від внутрішньоденних максимумів після повідомлень про готовність Ірану та Ізраїлю призупинити взаємні удари.
Серпневі ф'ючерси на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures, за даними на 18:33 кч торгуються по $94,54 за барель, на $1,45 (1,56%) вище від рівня закриття попередніх торгів.
Ф'ючерси на нафту WTI на липень на Нью-Йоркській товарній біржі (NYMEX) подорожчали до цього часу на $1,11 (1,23%), до $91,65 за барель.
Раніше під час сесії ціна Brent піднімалася до $98,08 за барель, WTI - до $95,47 за барель на побоюваннях з приводу ескалації близькосхідного конфлікту.
Армія оборони Ізраїлю повідомила, що військові в неділю ввечері вперше з 8 квітня виявили і перехопили кілька балістичних ракет, запущених Іраном. Єрусалим у відповідь завдав авіаційних ударів по військових цілях у західній і центральній частинах Ісламської Республіки, а також по іранському нафтохімічному комплексу в місті Бендер-Махшехр на південному заході країни.
Президент США Дональд Трамп закликав сторони негайно зупинити обмін ударами, а також зазначив, що, як і раніше, має намір досягти дипломатичного рішення з Тегераном.
Пізніше іранське командування оголосило, що призупинить удари по Ізраїлю, але готове відновити їх у разі продовження боїв у Лівані.
Тим часом CNN повідомило з посиланням на джерело, що ізраїльська сторона дасть згоду на припинення атак по Ірану, але продовжить завдавати ударів по півдню Лівану.
"Угода про стійкий мир видається все більш важко досяжною, - зазначили аналітики Saxo Bank. - Майже повне блокування Ормузької протоки продовжує обмежувати постачання нафти на світовий ринок, і деякі великі нафтові компанії вже попередили, що фізичний дефіцит може виникнути через тижні, а не через місяці".
Минулими вихідними сім країн ОПЕК+ ухвалили рішення збільшити квоти з видобутку нафти в липні на 188 тис. барелів на добу (б/д). Таким чином загальна квота альянсу на липень становитиме 35,83 млн б/д без урахування компенсацій з боку порушників угоди.
"У поточних ринкових умовах вплив цього рішення для фізичних поставок буде практично нульовим", - написав керівник відділу геополітичного аналізу Rystad Energy Хорхе Леон.
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