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АНАЛІТИКА

Ринок нафти відреагував зростанням після ескалації між Ізраїлем і Ліваном

У понеділок ціни на нафту зросли спочатку через відновлення ударів Ізраїлю по Лівану, які відбулись днем раніше, а потім після через серію вибухів, які пролунали в Ірані.

Про це повідомляє Reuters, передає Укрінформ.

Ф'ючерси на нафту марки Brent подорожчали на 3,20 долара, або 3,39%, до 96,24 долара за барель, а ф'ючерси на американську нафту WTI подорожчали на 2,87 долара, або 3,17%, до 93,41 долара за барель.

Ці зростання компенсували п'ятничні втрати, коли ціни впали на тлі сподівань на деескалацію конфлікту між США та Іраном, який з березня спонукав зростання цін на нафту на понад 50%.

За повідомленням місцевих іранських ЗМІ в понеділок, звуки вибухів було чутно в Тегерані, Тебрізі та Ісфахані, що зруйнувало надії на швидке закінчення війни та відновлення поставок нафти через Ормузьку протоку.

Хоча в неділю Іран випустив залп ракет по ізраїльських цілях, президент США Дональд Трамп наголосив, що угода про припинення війни залишається цілком досяжною. Як повідомляється, Трамп також сказав прем'єр-міністру Ізраїлю Беньяміну Нетаньягу утриматися від подальших атак.

«Це не матиме жодного впливу на угоду Я приймаю рішення. Я приймаю всі рішення. Він (Нетаньягу - ред.) не приймає рішень», - заявив Трамп виданню Financial Times.

Іран поставив припинення вогню з Ліваном умовою укладення мирної угоди з Вашингтоном.

На тлі кризи у поставках ОПЕК+ у неділю погодила четверте за чотири місяці збільшення видобутку нафти. Але аналітики заявили, що це рішення матиме незначний вплив, оскільки більшість членів ОПЕК+ не зможуть досягти своїх цілей щодо видобутку через закриття Ормузької протоки або, у випадку Росії, через атаки на нафтову інфраструктуру.

«У реаліях на сучасному ринку фізичний вплив такого рішення буде близьким до нуля», - зазначив керівник відділу геополітичного аналізу Rystad Energy Хорхе Леон.
 

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