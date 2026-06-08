Фінансові новини
- |
- 08.06.26
- |
- 10:18
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Реакція на енергетичні ризики: ОПЕК+ готує нове підвищення нафтових квот
08:20 08.06.2026 |
За словами трьох джерел в ОПЕК+, у неділю альянс має намір домовитися про четверте за останні кілька місяців підвищення цільових показників видобутку нафти, незважаючи на те, що війна США з Іраном досі не дозволяє кільком членам групи збільшити видобуток.
Про це повідомляє Reuters.
Сім основних членів ОПЕК+, до якої входять ОПЕК та союзні виробники, включаючи Росію, збільшили свої квоти на видобуток з квітня по червень майже на 600 000 барелів на добу.
Насправді видобуток групи впав через скорочення експорту країнами Перської затоки: за даними ОПЕК, у квітні він становив у середньому 33,19 млн барелів на добу проти 42,77 млн у лютому.
За інформацією джерел Reuters, у неділю сім членів, ймовірно, збільшать цілі приблизно на 188 000 барелів на добу з липня. Це відповідає червневому підвищенню, яке було скориговано в бік зниження з щомісячного збільшення на 206 000 барелів на добу у травні та квітні з урахуванням виходу ОАЕ.
Війна у Ірані призвела до скорочення поставок нафти через Ормузьку протоку, що спричинило найбільшу в історії світову кризу з постачанням.
Ключові члени ОПЕК+, зокрема Саудівська Аравія, не можуть повністю задовольнити потреби споживачів з кінця лютого. Криза для ОПЕК+ поглибилася, коли Об'єднані Арабські Емірати вийшли з Організації країн-експортерів нафти після майже 60 років членства.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Мадяр заявив про домовленості між Україною та Угорщиною у питаннях національних меншин
|Угорщина змінює позицію щодо компенсацій ЄС за військові поставки Україні — ЗМІ
|Німеччина передала Україні сучасну зенітну систему IRIS-T
|Україна отримає $880 млн від Світового банку на оновлення системи соцзахисту
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Україна та ЄС готуються до повного об’єднання енергоринків у 2028 році
|Кабінет Міністрів України прогнозує зростання ВВП на 1,3–4,5% залежно від сценарію
|Ринок вантажівок в Україні на підйомі: які бренди обирає бізнес
|Реакція на енергетичні ризики: ОПЕК+ готує нове підвищення нафтових квот
|ЄБРР і ЄС залучать 2 млрд євро для кредитування 3000 бізнесів в Україні
|Україна експортує сировиною до 43% агропродукції — Соболев
Бізнес
|Компанія Nvidia планує масштабні щорічні витрати на Тайвані — до $150 млрд
|Продажі нових авто в ЄС у квітні зросли на 5%, сегмент електромобілів — на 38%
|Gemini for Home отримав нові функції автоматизації та реагування на камери спостереження
|Китай обмежив вільний виїзд ШІ-спеціалістам із DeepSeek і Alibaba
|Мільярдер Марк К’юбан «розчарувався» в біткоїні та продав більшу частину активу
|Китай запускає навчальні центри для гуманоїдних роботів перед їх масштабним впровадженням
|IBM у фаворитах: США вливають $2 млрд у квантові технології