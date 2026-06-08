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АНАЛІТИКА

Реакція на енергетичні ризики: ОПЕК+ готує нове підвищення нафтових квот

За словами трьох джерел в ОПЕК+, у неділю альянс має намір домовитися про четверте за останні кілька місяців підвищення цільових показників видобутку нафти, незважаючи на те, що війна США з Іраном досі не дозволяє кільком членам групи збільшити видобуток.

Про це повідомляє Reuters.

Сім основних членів ОПЕК+, до якої входять ОПЕК та союзні виробники, включаючи Росію, збільшили свої квоти на видобуток з квітня по червень майже на 600 000 барелів на добу.

Насправді видобуток групи впав через скорочення експорту країнами Перської затоки: за даними ОПЕК, у квітні він становив у середньому 33,19 млн барелів на добу проти 42,77 млн у лютому.

За інформацією джерел Reuters, у неділю сім членів, ймовірно, збільшать цілі приблизно на 188 000 барелів на добу з липня. Це відповідає червневому підвищенню, яке було скориговано в бік зниження з щомісячного збільшення на 206 000 барелів на добу у травні та квітні з урахуванням виходу ОАЕ.

Війна у Ірані призвела до скорочення поставок нафти через Ормузьку протоку, що спричинило найбільшу в історії світову кризу з постачанням.

Ключові члени ОПЕК+, зокрема Саудівська Аравія, не можуть повністю задовольнити потреби споживачів з кінця лютого. Криза для ОПЕК+ поглибилася, коли Об'єднані Арабські Емірати вийшли з Організації країн-експортерів нафти після майже 60 років членства.

За матеріалами: Економічна правда
 

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