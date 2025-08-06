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Нафта прискорила зростання, Brent на рівні $68,7 за барель
15:47 06.08.2025 |
Ціни на нафту еталонних марок прискорили зростання вдень у середу напередодні публікації офіційних даних про запаси в Сполучених Штатах.
Вартість жовтневих ф'ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures за даними на 14:30 EET становить $68,68 за барель, що на $1,04 (1,54%) вище, ніж на закриття попередніх торгів.
Ф'ючерси на WTI на вересень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) дорожчають на $1,05 (1,61%), до $66,21 за барель.
Міненерго США опублікує щотижневу доповідь про запаси нафти, бензину і дистилятів о 17:30 к ч. середи.
Американський інститут нафти (API) повідомив у вівторок, що резерви за минулий тиждень скоротилися на 4,2 млн барелів. Аналітики, опитані Trading Economics, очікували менш відчутного зниження - на 1,8 млн барелів. API отримує інформацію від операторів НПЗ, нафтосховищ і трубопроводів на добровільній основі.
Інвестори також продовжують очікувати рішення президента США Дональда Трампа про санкції проти покупців російської нафти, побоюючись негативних наслідків для стійкості пропозиції на ринку.
Трамп напередодні заявив, що може значно підвищити мита на товари з Індії протягом найближчих 24 годин через те, що Делі купує нафту в Москви. "Ми домовилися про мита в 25%, але я думаю, що протягом найближчих 24 годин значно підніму тарифи, тому що Індія купує російську нафту", - сказав він в інтерв'ю CNBC у вівторок.
Додаткову підтримку котируванням надає ослаблення долара США. Індекс DXY, що відображає його вартість відносно шести основних світових валют, знижується на 0,3%, що підвищує привабливість сировинних товарів, що котируються в американській валюті.
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