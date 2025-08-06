Нафта відновлюється після погроз Трампа російським покупцям нафти

Ціни на нафту піднялися в середу, відновившись після п'ятитижневого мінімуму напередодні, через побоювання щодо перебоїв у постачанні після погроз президента США Дональда Трампа ввести мита на Індію за її закупівлі російської нафти.

О 05:30 EET ф'ючерси на нафту марки Brent подорожчали на 43 центи, або 0,6%, до 68,07 долара за барель, а нафта марки West Texas Intermediate подорожчала на 40 центів, або 0,6%, до 65,56 долара за барель.

«Все ще існує велика невизначеність щодо введення США вторинних мит на покупців російської нафти... на ринку все частіше чути розмови про те, що наступним об'єктом уваги можуть стати закупівлі російської нафти Китаєм», - заявили в четвер аналітики ING.

«Якщо Індія припинить купувати російську нафту через загрозу введення мит, ми вважаємо, що ринок зможе впоратися з втратою цього постачання», - зазначили вони, додавши, що більший ризик полягає в тому, що інші покупці також почнуть відмовлятися від російської нафти.

Обидва нафтові контракти впали на понад 1 долар у вівторок, досягнувши найнижчого рівня за п'ять тижнів, що стало четвертою сесією падіння, через побоювання щодо надлишку пропозиції через заплановане OPEC+ збільшення видобутку у вересні.

«Інвестори оцінюють, чи зменшить Індія обсяги закупівель російської нафти у відповідь на погрози Трампа, що може призвести до скорочення поставок, але чи це дійсно станеться, ще невідомо», - сказав Юкі Такашіма, економіст Nomura Securities.

«Якщо імпорт Індії залишиться стабільним, WTI, ймовірно, залишиться в діапазоні 60-70 доларів до кінця місяця», - додав він.

Організація країн-експортерів нафти та її союзники, відомі під загальною назвою ОПЕК+, у неділю домовилися про збільшення видобутку нафти на 547 000 барелів на добу з вересня, що дозволить завершити останнє скорочення видобутку раніше, ніж планувалося.

ОПЕК+ видобуває близько половини світової нафти і протягом декількох років скорочувала видобуток, щоб підтримати ринок, але цього року група запровадила серію прискорених заходів з підвищення видобутку, щоб відновити свою частку на ринку.

Водночас вимоги США до Індії припинити купувати російську нафту, оскільки Вашингтон шукає способи змусити Москву укласти мирну угоду з Україною, можуть порушити потоки поставок, оскільки індійські нафтопереробні заводи шукають альтернативи, а російська нафта перенаправляється до інших покупців.

У вівторок Трамп знову погрожував підвищити мита на індійські товари через закупівлі російської нафти країною протягом наступних 24 годин. Трамп також заявив, що зниження цін на енергоносії може змусити президента Росії Володимира Путіна припинити війну в Україні.

Нью-Делі назвало погрозу Трампа «невиправданою» і пообіцяло захищати свої економічні інтереси, поглиблюючи торговельну суперечку між двома країнами.

Такашіма з Nomura також вказав на дані галузі, які показують, що запаси нафти в США, найбільшому споживачі нафти в світі, підтримують ринок нафти.

Запаси нафти в США минулого тижня скоротилися на 4,2 млн барелів, повідомили у вівторок джерела з посиланням на дані Американського інституту нафти. Для порівняння, за оцінками опитування Reuters, за тиждень до 1 серпня запаси скоротилися на 600 000 барелів.

Агентство з енергетичної інформації США має опублікувати щотижневі дані про запаси в середу.