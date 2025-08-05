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АНАЛІТИКА

Зниження цін на нафту посилилося, Brent опускалася нижче ніж $68 за барель

 

Зниження цін на нафту посилилося на торгах у вівторок, вартість Brent опускалася нижче ніж $68 за барель.

Занепокоєння інвесторів, пов'язане з можливістю скорочення попиту на енергоресурси в умовах ослаблення глобальної економіки за тривалого нарощування видобутку країнами ОПЕК+, чинить тиск на нафтовий ринок. Однак побоювання зменшення поставок російської нафти обмежують зниження цін.

"Слабкі статдані зі США спровокували нову хвилю побоювань щодо перспектив попиту на нафту в країні, - зазначають аналітики Commerzbank. - Водночас учасники ринку очікують надлишку поставок на нафтовому ринку восени".

Вартість жовтневих ф'ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures за даними на 14:10 EET становить $68,08 за барель, що на $0,68 (0,99%) нижче, ніж на закриття попередніх торгів. Під час сесії ціна опускалася до $67,93 за барель.

Ф'ючерси на нафту WTI на вересень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) подешевшали на цей час на $0,82 (1,24%), до $65,47 за барель.

Напередодні президент США Дональд Трамп оголосив про намір суттєво підвищити мита на імпорт для Індії у зв'язку з тим, що країна продовжує купувати нафту в РФ.

Якщо Трамп виконає свою погрозу запровадити вторинні санкції для покупців російської нафти, ціни, ймовірно, знову зростуть, ідеться в огляді Commerzbank, який цитує The Wall Street Journal.

"Отже, подальша динаміка нафтового ринку значною мірою залежить від рішення Трампа", - наголошується в огляді.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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