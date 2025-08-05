Нафта дешевшає через зростання пропозиції та побоювання щодо попиту

У вівторок ціни на нафту знизилися через побоювання щодо надлишку пропозиції, оскільки ОПЕК+ продовжила значне збільшення видобутку, незважаючи на слабкі перспективи попиту, що більш ніж компенсувало потенційне обмеження торгівлі російською нафтою через політику США.

О 06:24 EET ф'ючерси на нафту марки Brent подешевшали на 11 центів, або 0,16%, до 68,65 долара за барель. Нафта марки WTI подешевшала на 12 центів, або 0,18%, до 66,17 долара за барель.

Це було четверте поспіль зниження для обох контрактів, які в попередній сесії впали більш ніж на 1% і закрилися на найнижчому рівні за тиждень.

Обидва бенчмарки знизилися, оскільки додаткові потужності ОПЕК+ виступають буфером для будь-яких недоліків у російських барелях, сказала Пріянка Сачдева, старший аналітик ринку в Phillip Nova.

Організація країн-експортерів нафти та її союзники, разом відомі як ОПЕК+, домовилися в неділю про збільшення видобутку нафти у вересні на 547 000 барелів на добу.

Це означає повне і дострокове скасування найбільшого траншу скорочень видобутку групи, що становить близько 2,5 млн барелів на добу, або близько 2,4% світового попиту, хоча аналітики застерігають, що фактичний обсяг, який повернеться на ринок, буде меншим.

Зростання пропозиції супроводжується занепокоєнням щодо попиту, оскільки деякі аналітики очікують уповільнення економічного зростання в другій половині року.

Аналітики JPMorgan заявили у вівторок, що ризик рецесії в США є високим, оскільки попит на робочу силу зупинився. Крім того, на засіданні Політбюро Китаю в липні не було заявлено про додаткове пом'якшення політики, а основна увага була зосереджена на структурному перебалансуванні другої за величиною економіки світу, написали аналітики в своїй записці.

Перспектива слабких економічних фундаментальних показників затьмарює побоювання щодо можливих перебоїв у постачанні, які раніше підтримували ціни на нафту.

Президент США Дональд Трамп заявив, що може ввести 100% вторинні мита на російську нафту для таких покупців, як Індія, після того як у липні оголосив про введення 25% мита на імпорт з Індії.

У понеділок Трамп знову пригрозив підвищити мита на індійські товари через закупівлі російської нафти. Нью-Делі назвав його напад «невиправданим» і пообіцяв захищати свої економічні інтереси, поглиблюючи торговельну суперечку між двома країнами.

Індія є найбільшим покупцем морської нафти з Росії, імпортуючи близько 1,75 млн барелів на добу з січня по червень цього року, що на 1% більше, ніж рік тому, згідно з даними, наданими Reuters торговими джерелами.

Трейдери також очікують на будь-які зміни щодо останніх мит США на своїх торгових партнерів, які, як побоюються аналітики, можуть уповільнити економічне зростання та знизити попит на паливо.