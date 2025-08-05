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АНАЛІТИКА

Goldman Sachs зберігає прогноз цін на нафту, але припускає зниження попиту

 

Goldman Sachs 3 серпня підтвердив свій прогноз щодо ціни на нафту, згідно з яким середня ціна на Brent становитиме $64 за барель у ІV кварталі 2025 року й $56 2026-го, але очікує зростання ризиків для своїх базових оцінок через останні події.

«Зростаючий тиск на постачання нафти, що підпадає під санкції роти росії й Ірану, створює ризик для нашого цінового прогнозу, особливо враховуючи швидшу, ніж очікувалося, нормалізацію резервних потужностей», - йдеться в повідомленні інвестиційного банку від 3 серпня.

Однак Goldman Sachs попереджав про ризик зниження свого прогнозу середньорічного зростання попиту на 800 тис. барелів на день (б/д) у 2025-2026 роках через підвищення митних ставок США, загрози додаткових вторинних мит і слабкі дані про економічну активність у США.

Слабші дані «свідчать про те, що економіка США зараз зростає темпами, нижчими за потенційні», що, як вважають економісти банку, збільшило ймовірність рецесії в наступні 12 місяців, йдеться у записці.

Організація країн-експортерів нафти та її союзники, такі як росія, відома як ОПЕК+, 3 серпня домовилися збільшити видобуток нафти на 547 тис. б/д у вересні, що є останнім кроком у серії прискореного зростання видобутку для відновлення частки ринку.

«Хоча політика ОПЕК+ залишається гнучкою, ми припускаємо, що ОПЕК+ збереже свою квоту на видобуток незмінною після вересня, оскільки ми очікуємо прискорення темпів зростання комерційних запасів ОЕСР і зникнення сезонного попиту», - сказали в Goldman Sachs.

«Ми продовжуємо спостерігати обмежений ризик значних перебоїв у постачанні з росії, враховуючи великі обсяги російського імпорту, можливість поглиблення цінових знижок для підтримки попиту й постійну інформацію про зацікавленість ключових покупців - Китаю та Індії», - заявили аналітики Goldman Sachs.

Індійські державні нафтопереробні заводи (НПЗ) припинили купувати російську нафту минулого тижня, оскільки знижки цього місяця зменшилися, а президент США Дональд Трамп попередив країни не купувати нафту у москви, повідомили джерела в галузі.
За матеріалами: Економічна правда
Ключові теги: прогноз
 

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