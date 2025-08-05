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АНАЛІТИКА

Ціни на нафту прискорили зниження, Brent біля $68,6 за барель

 

Ціни на нафту прискорили зниження вдень у понеділок.

Негативний вплив на нафтовий ринок чинять побоювання щодо надлишку пропозиції, що посилилися після того, як країни ОПЕК+ прийняли рішення про чергове нарощування видобутку, тоді як статдані зі США вказують на ослаблення економіки.

Вартість жовтневих ф'ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures за даними на 13:42 EET становить $68,61 за барель, що на $1,06 (1,52%) нижче, ніж на закриття попередніх торгів.

Ф'ючерси на нафту WTI на вересень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) подешевшали на $1,12 (1,66%), до $66,21 за барель.

Вісім країн ОПЕК+, які раніше оголосили про додаткові до загальних квот добровільні обмеження виробництва нафти (Саудівська Аравія, Росія, Ірак, ОАЕ, Кувейт, Казахстан, Алжир та Оман), під час зустрічі 3 серпня ухвалили рішення збільшити квоти на видобуток на 547 тис. барелів на добу порівняно із серпнем. Це еквівалентно чотирьом щомісячним приростам, запланованим раніше. З квітня країни прискорено нарощують видобуток порівняно з планом, схваленим у грудні 2024 року.

Водночас аналітики Goldman Sachs Group підтвердили прогнози цін на нафту марки Brent на четвертий квартал 2025 року і 2026 рік, незважаючи на рішення ОПЕК+. Вони очікують, що альянс призупинить подальше збільшення видобутку, відзначаючи зростання запасів нафти в країнах ОЕСР.

У Goldman, як і раніше, прогнозують середню ціну Brent $64 за барель на четвертий квартал 2025 року і $56 за барель на 2026 рік. Водночас аналітики зазначають, що останні події у світі становлять ризики для цих прогнозів. "Зростання тиску на постачання російської та іранської нафти створює ризик підвищення наших прогнозів, особливо з огляду на швидше, ніж очікувалося, відновлення обсягів вільних видобувних потужностей", - ідеться в огляді.

Експерти Goldman прогнозують зростання попиту на нафту в 2025-2026 рр. у середньому на 800 тис. барелів на добу, зазначаючи, однак, що американські мита на імпорт, відповідні заходи торговельних партнерів США й уповільнення економічної активності в Штатах можуть негативно позначитися на цьому прогнозі.

Дані міністерства праці США, оприлюднені в п'ятницю, засвідчили більш слабке, ніж очікувалося, збільшення кількості робочих місць у країні в липні. Показник зріс на 73 тис., тоді як експерти, опитані Trading Economics, прогнозували зростання на 110 тис. Крім того, дані за два попередні місяці суттєво переглянуто в бік зниження. Обсяги безробіття в США в липні підвищилися до 4,2% із червневих 4,1%.

Індекс ділової активності у виробничому секторі США (ISM Manufacturing) минулого місяця зменшився до 48 пунктів порівняно із 49 пунктами в червні. Аналітики очікували його підвищення до 49,5 пункту. Значення індексу нижче ніж 50 пунктів свідчить про спад активності в секторі. ISM Manufacturing був нижче за цю позначку п'ятий місяць поспіль.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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