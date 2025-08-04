Ціни на нафту падають, оскільки ОПЕК+ домовилась про збільшення видобутку у вересні

Ціни на нафту впали на торгах в Азії в понеділок після того, як країни ОПЕК+ домовились про подальше збільшення видобутку у вересні, в той час як занепокоєння щодо охолодження економіки США та торговельних мит також зростали.

Ціни на нафту продовжили втрати з п'ятниці після того, як слабші, ніж очікувалося, дані по зайнятості в несільськогосподарському секторі США викликали занепокоєння щодо найбільшого світового імпортера палива. Невизначеність щодо торговельних мит президента Дональда Трампа також вплинула на ціни після того, як він оголосив про введення високих мит проти щонайменше 70 країн.

О 03:40 EET ф'ючерси на нафту марки Brent на вересень впали на 0,5% до 69,35 доларів за барель, а ф'ючерси на нафту марки West Texas Intermediate подешевшали на 0,3% до 65,90 доларів за барель.

Але минулого тижня обидва контракти дещо зросли, оскільки США пригрозили новими санкціями проти російської нафти, що може призвести до зменшення світових поставок.

Організація країн-експортерів нафти та їхніх союзників (ОПЕК+) у неділю погодилася збільшити видобуток нафти на 547 000 барелів на добу у вересні, що є аналогічним показником, узгодженим у серпні.

Підвищення відповідає очікуванням, але стало шостим місяцем поспіль, коли картель домовився про збільшення видобутку. Це сталося в той час, коли картель поступово згортає дворічне скорочення поставок.

У серпні ОПЕК+ збільшила видобуток приблизно на 548 000 барелів на добу, а в липні - на 411 000 барелів на добу.

Рішення ОПЕК збільшити видобуток посилило ринкові побоювання щодо збільшення поставок в найближчі місяці, що, в свою чергу, може нівелювати вплив жорсткіших санкцій США проти Росії.

Ринки також були на межі через можливе зниження попиту на паливо в США, особливо після того, як дані по заробітній платі в несільськогосподарському секторі вказали на погіршення ситуації в трудовому секторі.

Показники вийшли на тлі підвищеної невизначеності щодо впливу торговельних мит Трампа, більшість з яких набудуть чинності найближчими днями.

Слабкі дані індексу менеджерів із закупівель також вказали на погіршення ділової активності в США, що погано впливає на попит на нафту.

Але Трамп надав деяку підтримку цінам на нафту минулого тижня після того, як пригрозив обкласти митами основних покупців російської нафти, зокрема Китай та Індію. Трамп також пригрозив військовими діями проти Росії через конфлікт в Україні.