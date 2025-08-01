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Нафта перейшла до зниження, Brent торгується близько $71 за барель
15:45 01.08.2025 |
Ціни на нафту почали знижуватися вдень у п'ятницю.
Вартість жовтневих ф'ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures за даними на 14:38 EET знижуэться на $0,66 (0,92%), до $71,04 за барель.
Ф'ючерси на нафту WTI на вересень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) дешевшають на $0,65 (0,94%), до $68,61 за барель.
Напередодні нафта подешевшала більше ніж на 1%. Негативним фактором для ринку стала новина про те, що президент США Дональд Трамп підписав указ, який встановлює мита від 10% до 41% для різних торговельних партнерів, включно з Канадою, Індією і Тайванем.
Тим часом підтримку котируванням надають побоювання, що Вашингтон може вжити жорстких заходів стосовно Росії. Раніше Трамп заявив, що запровадить вторинні мита до країн, які закуповують у РФ нафту, якщо Росія не припинить війну проти України протягом 10-12 днів.
Найбільшими покупцями російської нафти є Індія і Китай. За оцінками JPMorgan, заходи США загрожують морському експорту сукупним обсягом 2,75 млн барелів на добу.
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