Ціни на нафту залишаються стабільними через побоювання щодо мит, але все одно демонструють тижневе зростання

Ціни на нафту майже не змінилися під час торгів в Азії в п'ятницю, оскільки президент США Дональд Трамп оголосив про введення мит проти низки країн, що посилило побоювання щодо їхнього потенційного впливу на попит на нафту.

Однак ціни на нафту все одно демонстрували зростання цього тижня, скориставшись загрозою ще більш жорстких санкцій США проти російської нафти. Проте слабкі економічні дані з Китаю та зміцнення долара обмежили тижневе зростання цін на нафту.

О 03:27 EET ф'ючерси на нафту Brent з поставкою в жовтні стабілізувалися на рівні 71,71 долара за барель, а ф'ючерси на нафту West Texas Intermediate дещо знизилися до 69,25 долара за барель.

Ф'ючерси на нафту Brent і WTI торгувалися з підвищенням від 4,8% до 6% цього тижня, після стрімкого зростання в першій половині тижня на тлі погроз США ввести більш жорсткі санкції проти Росії.

Вашингтон погрожував ввести мита в розмірі до 100% для найбільших покупців російської нафти - Китаю та Індії, а також наклав на останню 25% мито за її зв'язки з Москвою.

Припинення Китаєм та Індією закупівель російської нафти може значно обмежити світові поставки, враховуючи, що ці дві країни також є одними з найбільших імпортерів нафти у світі.

Ця думка сприяла значному зростанню цін на нафту на початку цього тижня, хоча з четверга спостерігалося зниження цін на сировину.

У четвер ввечері Трамп підписав указ про введення мит проти низки основних торговельних партнерів США, розмір яких становить від 10% до 50%.

Хоча Вашингтон і уклав торговельні угоди з деякими країнами, включаючи Великобританію, Японію та Південну Корею, він запропонував високі мита для інших торговельних партнерів, включаючи 35% мито для Канади.

Мита Трампа, які набудуть чинності через сім днів, посилили побоювання, що економічні потрясіння, спричинені митами, можуть негативно вплинути на світовий попит на нафту.

На нафту також тиснув сильний долар, який різко зріс цього тижня після того, як Федеральний резерв залишив процентні ставки без змін і не висловив наміру знижувати їх у найближчому майбутньому.

Слабкі дані індексу менеджерів із закупівель від найбільшого імпортера нафти Китаю також мали вплив, оскільки вони підкреслили мляву виробничу активність у країні. Показники PMI підсилили ставки на те, що Пекін запровадить додаткові стимули для підтримки другої за величиною економіки світу.