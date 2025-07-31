Нафта прискорила зниження, Brent торгується на рівні $72,76 за барель

Зниження цін на нафту посилилося вдень у четвер, інвестори оцінюють погрози президента США Дональда Трампа запровадити мита щодо покупців російської нафти та дані про запаси палива в Штатах.

Вартість вересневих ф'ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures за даними на 14:19 EET знижується на $0,48 (0,66%), до $72,76 за барель. Термін обігу цих ф'ючерсів спливає із закриттям ринку в четвер, а жовтневі контракти, що більш активно торгуються, дешевшають до цього часу на $0,6 (0,83%), до $71,87 за барель.

Ф'ючерси на нафту WTI на вересень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) втрачають у ціні $0,58 (0,83%), до $69,42 за барель.

Напередодні Трамп заявив, що з 1 серпня США вводять 25-відсоткові мита на імпорт з Індії. Він додав, що Індія також "завжди купувала переважну більшість свого військового обладнання в Росії і, поряд із Китаєм, є найбільшим покупцем енергоносіїв у Росії". Тому, наголосив Трамп, із серпня "для Індії запроваджують штрафи" за цю політику.

"Пошук альтернатив російській нафті на світовому ринку буде складним завданням, - написали аналітики Goldman Sachs. - Деталі потенційних економічних штрафів залишаються невідомими, але інвестори побоюються введення 100-відсоткових мит щодо країн, які імпортують нафту з Росії".

Тим часом напередодні стало відомо, що комерційні запаси нафти в США минулого тижня підскочили на 7,7 млн барелів. Експерти в середньому очікували їх зниження на 2 млн барелів, за даними Trading Economics.

Товарні запаси бензину на тижні, що завершився 25 липня, скоротилися на 2,73 млн барелів, дистилятів - збільшилися на 3,64 млн барелів.

Запаси на терміналі в Кушингу, де зберігається нафта, що торгується на NYMEX, минулого тижня зросли на 690 тис. барелів.