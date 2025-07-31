Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Нафта прискорила зниження, Brent торгується на рівні $72,76 за барель

 

Зниження цін на нафту посилилося вдень у четвер, інвестори оцінюють погрози президента США Дональда Трампа запровадити мита щодо покупців російської нафти та дані про запаси палива в Штатах.

Вартість вересневих ф'ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures за даними на 14:19 EET знижується на $0,48 (0,66%), до $72,76 за барель. Термін обігу цих ф'ючерсів спливає із закриттям ринку в четвер, а жовтневі контракти, що більш активно торгуються, дешевшають до цього часу на $0,6 (0,83%), до $71,87 за барель.

Ф'ючерси на нафту WTI на вересень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) втрачають у ціні $0,58 (0,83%), до $69,42 за барель.

Напередодні Трамп заявив, що з 1 серпня США вводять 25-відсоткові мита на імпорт з Індії. Він додав, що Індія також "завжди купувала переважну більшість свого військового обладнання в Росії і, поряд із Китаєм, є найбільшим покупцем енергоносіїв у Росії". Тому, наголосив Трамп, із серпня "для Індії запроваджують штрафи" за цю політику.

"Пошук альтернатив російській нафті на світовому ринку буде складним завданням, - написали аналітики Goldman Sachs. - Деталі потенційних економічних штрафів залишаються невідомими, але інвестори побоюються введення 100-відсоткових мит щодо країн, які імпортують нафту з Росії".

Тим часом напередодні стало відомо, що комерційні запаси нафти в США минулого тижня підскочили на 7,7 млн барелів. Експерти в середньому очікували їх зниження на 2 млн барелів, за даними Trading Economics.

Товарні запаси бензину на тижні, що завершився 25 липня, скоротилися на 2,73 млн барелів, дистилятів - збільшилися на 3,64 млн барелів.

Запаси на терміналі в Кушингу, де зберігається нафта, що торгується на NYMEX, минулого тижня зросли на 690 тис. барелів.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,7662
  0,0224
 0,05
EUR
 1
 48,1481
  0,0759
 0,16

Курс обміну валют на сьогодні, 10:12
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,3526  0,04 0,10 41,9085  0,04 0,09
EUR 47,5378  0,48 1,00 48,3115  0,39 0,80

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,7200  0,04 0,10 41,7300  0,05 0,12
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес