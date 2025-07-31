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АНАЛІТИКА

Ближче до кінця липня вартість LPG у гурті почала зростати

 

Так, на Українській енергетичній біржі 30 липня середньозважена вартість ресурсу зросла на 847 грн/т - до 53 600 грн/т. Водночас трейдери у центрі й на півночі додали до своїх цінників 500-1 000 грн/т.

Ціни на пальне «Укрнафти» збільшилися з 50 010-55 866 грн/т до 51 150-56 579 грн/т, де на нижній межі продавався газ із західних базисів, на верхній - з південного сходу. «Укргазвидобування» реалізувало пальне за 53 229-55 229 грн/т, тоді як тижнем раніше - за 52 300-54 510 грн/т.

На торгах приватних виробників 29 липня вартість пального зросла на 480 грн/т - до 53 000-53 400 грн/т.

Одна з причин збільшення попиту на газ - очікування підвищення котирувань Sonatrach. «Є думки, що Sonatrach зросте в середньому на $30/т, тому ціни поповзли вгору», - зазначив один зі співрозмовників. Нагадаємо, що 30 липня вартість Brent на ICE сягала $72,35/бар., що на $6 дорожче, ніж 30 червня 2025 року.

Другий чинник ажіотажу, що починається, - обсяги постачань на південь, які за минулий тиждень скоротилися на 30%, до 4,9 тис. т. Станом на 30 липня ресурс відвантажують «Данкор Трейд», «Сентуріон» і «Мартін Трейд», але це обсяги, законтрактовані раніше, а знайти вільні обсяги наразі проблематично.

Повернувся на ринок «Вігазтрейд», пропозиція якого була відсутня з середини липня. Ціна на суміш густиною 535 кг/м³ у трейдера становить 50 000-50 200 грн/т.

Наступне надходження пального на дунайські термінали очікується в другій половині наступного тижня. За наявною інформацією, партію газу мають привезти «Данкор Трейд» і «Сентуріон». Останній планує надходження на 6-8 серпня. У ці ж дати очікується танкер Monile «БРСМ-Нафти», який наразі проходить Суецький канал.

Трейдери побоюються, що більш ніж тижнева пауза в основному каналі постачання ринку може призвести до певного дефіциту. Зі слів опитаних споживачів, запаси у більшості є, тому глобальної нестачі ніхто не прогнозує. «У нас є запаси, яких вистачить майже на два тижні. З урахуванням того, що реалізація пального не змінюється (+/- 1-2% у тижневій динаміці), проблем не буде», - вважають в одній із великих паливних компаній.

Додатковим чинником підвищення цін також може стати нестача водіїв газовозів, що посилюється через загальну мобілізацію в країні. Як зазначає трейдер з центрального регіону, цей аспект усе частіше порушує ритмічність постачань.

Утім, оператори вважають, що навіть помітна затримка постачань на півдні не підвищить інтересу до постачань через західний кордон. Наразі у прикордонних регіонах ресурс пропонують за 51 500-52 500 грн/т. Майже в такому ж діапазоні продавалися західні лоти й на УЕБ. Зі слів імпортерів, ціни на газ у західних постачальників протягом тижня не змінювалися, однак у серпні очікується здорожчання газу як у Польщі, так і в Литві.

«Уже сьогодні Orlen Lietuva збільшив ціну для литовських трейдерів на €20/т. Поляки теж кажуть про зростання, але наскільки - навіть не питали: вони й без цього непрохідні», - розповіли в одній із паливних компаній.

Нагадаємо, цього тижня вартість газу Orlen Lietuva не змінилася порівняно з тижнем раніше й становила $510-520/т.
За матеріалами: EnKorr
 

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