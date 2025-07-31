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Нафта стабільна, оскільки ринок зважує митні загрози Трампа та несподіване зростання запасів у США
08:57 31.07.2025 |
Ціни на нафту стабілізувалися в четвер, оскільки інвестори зважували ризик дефіциту поставок на тлі прагнення президента США Дональда Трампа до швидкого вирішення війни в Україні за допомогою нових мит, хоча несподіване збільшення запасів нафти в США вплинуло на ціни.
О 05:45 EET вересневі ф'ючерси на нафту марки Brent, термін дії яких закінчується в четвер, подешевшали на 10 центів, або на 0,1%, до 73,14 долара за барель. Більш активний жовтневий контракт Brent знизився на 14 центів, або 0,2%, до 72,33 долара.
Американська нафта марки West Texas Intermediate за вересень впала на 5 центів, або на 0,1%, до 69,95 долара за барель.
У середу обидва бенчмарки закрилися зростанням на 1%.
"Сьогодні нафтові контракти опинилися в пастці, коливаючись у вузькому діапазоні, оскільки ні покупці, ні продавці не мають достатньої впевненості, щоб рішуче підвищити або знизити ціни, особливо в зв'язку з наближенням 1 серпня - крайнього терміну введення нових тарифів в США", - сказала Пріянка Сачдева, старший ринковий аналітик Phillip Nova.
"З одного боку, яструбина риторика Трампа щодо російських нафтових санкцій продовжує підтримувати жорсткі ринкові премії; з іншого боку, міцний долар, слабкі показники світового зростання і несподіваний звіт ОВД обмежують зростання", - додала Сачдева.
Трамп заявив, що почне запроваджувати заходи проти Росії, включаючи 100% вторинні мита для її торгових партнерів, якщо вона не досягне прогресу в припиненні війни протягом 10 днів.
«Побоювання, що вторинні мита для країн-імпортерів російської нафти призведуть до скорочення поставок, продовжують стимулювати купівельний інтерес», - сказав Тошитака Тадзава, аналітик Fujitomi Securities.
США також попередили Китай, найбільшого покупця російської нафти, що він може зіткнутися з величезними митами, якщо продовжить її купувати.
У середу Міністерство фінансів США оголосило про нові санкції проти понад 115 пов'язаних з Іраном фізичних, юридичних осіб і суден, що свідчить про те, що адміністрація Трампа подвоює свою кампанію «максимального тиску» після бомбардувань ключових ядерних об'єктів Тегерана в червні.
Тим часом, запаси сирої нафти в США зросли на 7,7 млн барелів за тиждень, що завершився 25 липня, до 426,7 млн барелів, завдяки зниженню експорту, повідомило в середу Управління енергетичної інформації. Аналітики очікували зниження на 1,3 млн барелів.
Запаси бензину впали на 2,7 млн барелів до 228,4 млн барелів, що значно перевищило прогнози щодо скорочення на 600 000 барелів.
«Дані про запаси в США показали несподіване зростання запасів нафти, але більше, ніж очікувалось, скорочення запасів бензину підтримало думку про сильний попит в сезон, що призвело до нейтрального впливу на нафтовий ринок», - сказав Тадзава з Fujitomi Securities.
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