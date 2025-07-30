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Середня ціна на бензин марки А-95 знизилася на 0,152% до 58,95 грн/л, на дизельне пальне - знизилася на 0,018% до 56,06 грн/л
16:54 30.07.2025 |
Зокрема, зафіксовано такі середні ціни на пальне: бензин марки А-95 (преміум) - 63,53 грн/л (здешевшав на 0,094%); бензин марки А-95 - 58,95 грн/л (здешевшав на 0,152%); бензин марки А-92 - 58,22 грн/л; дизельне пальне - 56,06 грн/л (здешевшало на 0,018%). Середня ціна автогазу становить 34,44 грн/л, що на 0,029% менше, ніж попереднього дня.
У мережі заправок АТ "Укрнафта" ціни на пальне становлять: бензин А-95 - 58,99 грн/л; бензин А-92 - 58,49 грн/л; дизпальне - 55,99 грн/л; автогаз - 33,99 грн/л.
У мережі заправок U.GO (Група Нафтогаз) ціни на пальне становлять: бензин А-95 - 57,9 грн/л; бензин А-92 - 56,9 грн/л; дизпальне - 53,9 грн/л; автогаз - 33,9 грн/л.
У мережі заправок ОККО ціни на пальне становлять: бензин А-95 - 61,99 грн/л; дизпальне - 58,99 грн/л; автогаз - 35,99 грн/л.
У мережі заправок БРСМ-Нафта ціни на пальне становлять: бензин А-95 - 54,19 грн/л; дизпальне - 50,96 грн/л; автогаз - 32,9 грн/л.
У мережі заправок WOG ціни на пальне становлять: бензин А-95 - 61,99 грн/л; дизпальне - 58,99 грн/л; автогаз - 35,98 грн/л.
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