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Нафта дешевшає після зростання напередодні, Brent торгується на рівні $71,9 за барель
14:47 30.07.2025 |
Ціни на нафту перейшли до зниження вдень у середу, відступаючи від досягнутих напередодні максимумів більш ніж за місяць.
Вартість вересневих ф'ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures за даними на 14:11 EET знижується на $0,61 (0,84%), до $71,9 за барель.
Ф'ючерси на нафту WTI на вересень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) дешевшають на $0,61 (0,88%), до $68,6 за барель.
Напередодні нафта подорожчала більш ніж на 3,5% і оновила максимум з 20 червня після того, як президент США Дональд Трамп дав Росії 10 днів для врегулювання українського конфлікту. Після дедлайну Штати введуть обіцяні мита "та інші заходи" щодо РФ, додав він.
Зі свого боку, глава американського Мінфіну Скотт Бессент заявив, що на переговорах із делегацією КНР у Стокгольмі попередив Пекін про наслідки, які можуть чекати на нього за купівлю російської нафти.
Головними покупцями російської нафти стали Китай та Індія, причому Індія більш вразлива до різних ризиків, зазначив Джон Еванс із PVM Associates.
"Їм доведеться шукати альтернативні джерела поставок. Саудівська Аравія з партнерами по ОПЕК будуть більш ніж раді заповнити нестачу, але на це потрібен час, що підтримає ціни на нафту в короткостроковій перспективі", - написав він.
Тим часом Американський інститут нафти (API) напередодні повідомив, що резерви нафти в США за минулий тиждень зросли на 1,54 млн барелів.
API отримує інформацію від операторів НПЗ, нафтосховищ і трубопроводів на добровільній основі. Офіційний звіт міністерства енергетики буде опубліковано о 17:30 к. ч. у середу, і опитані Trading Economics аналітики в середньому прогнозують, що він вкаже на скорочення запасів нафти на 2,5 млн барелів.
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