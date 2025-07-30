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Стів Джобс
Нафта призупинила зростання, оскільки ринки зважують ультиматум Трампа Росії
08:44 30.07.2025 |
Ціни на нафту взяли перепочинок на азіатських торгах у середу після стрибка на понад 3% на попередній сесії, оскільки інвестори очікують на розвиток подій після того, як президент США Дональд Трамп встановив більш жорсткий термін для Росії щодо припинення війни в Україні.
О 06:19 EET найактивніші ф'ючерси на нафту Brent подорожчали на 8 центів, або 0,12%, до 71,81 долара за барель, а нафта West Texas Intermediate подорожчала на 8 центів, або 0,12%, до 69,29 долара за барель.
Вересневий контракт на нафту Brent, термін дії якого закінчується в середу, подорожчав на 18 центів до 72,69 долара за барель.
Обидва контракти у вівторок закрилися на найвищому рівні з 20 червня.
У вівторок Трамп заявив, що почне вводити санкції проти Росії, такі як вторинні мита в розмірі 100% на торгових партнерів, якщо вона не досягне прогресу в припиненні війни протягом 10-12 днів, скоротивши попередній 50-денний термін.
«Можна очікувати, що премія за ризик постачання в розмірі 4-5 доларів за барель, яка була введена в останні дні, буде збережена, якщо Путін не зробить кроку назустріч», - сказала Вандана Харі, засновниця компанії Vanda Insights, що займається аналізом нафтового ринку.
Сполучені Штати попередили Китай, найбільшого покупця російської нафти, що він може зіткнутися з величезними митами, якщо продовжить покупки, заявив міністр фінансів Скотт Бессент на прес-конференції в Стокгольмі, де США проводили торговельні переговори з ЄС.
Аналітики JP Morgan зазначили в своєму звіті, що, хоча Китай, ймовірно, не буде дотримуватися санкцій США, Індія вже заявила про свою готовність це зробити, що ставить під загрозу 2,3 млн барелів російського нафти на день.
Сполучені Штати та Європейський Союз уникнули торговельної війни, уклавши угоду про 15% мита на європейський імпорт, що зменшило занепокоєння щодо впливу торговельних напружень на економічне зростання та підтримало ціни на нафту.
У Венесуелі іноземні партнери державної нафтової компанії PDVSA все ще чекають на дозвіл США на діяльність у країні, що підпадає під санкції, після переговорів минулого тижня, що може повернути частину поставок на ринок, тим самим послабивши тиск на зростання цін.
«Нафтовий ринок стежить за торговими угодами та переговорами США, а також за ФРС, але це має незначний вплив на настрої», - додав Харі.
Незважаючи на заперечення президента Дональда Трампа, очікується, що Федеральний резерв США збереже процентні ставки на незмінному рівні на своєму засіданні в середу.
У вівторок Міжнародний валютний фонд дещо підвищив прогнози глобального зростання на 2025 і 2026 роки, але попередив, що світова економіка стикається з серйозними ризиками, такими як відновлення тарифних ставок, геополітична напруга та збільшення бюджетного дефіциту.
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