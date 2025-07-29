Нафта незначно дешевшає, Brent торгується на рівні $70 за барель

Ціни на нафту слабо знижуються вдень у вівторок після різкого зростання напередодні.

Вартість вересневих ф'ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures за даними на 14:17 EET опускається на $0,04 (0,06%), до $70 за барель.

Ф'ючерси на нафту WTI на вересень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) дешевшають на 1 цент, до $66,7 за барель.

У понеділок Brent зросла на 2,3%, WTI - на 2,4% на новинах про укладення торговельної угоди між США і Євросоюзом.

Підтримку котируванням також надали заяви президента США Дональда Трампа, який повідомив, що ухвалив рішення скоротити термін у 50 днів, який він раніше відвів для досягнення мирної угоди між РФ і Україною.

Новий дедлайн не перевищуватиме 10-12 днів, сказав президент у понеділок на зустрічі з прем'єром Великої Британії Кіром Стармером у Шотландії. Раніше він пообіцяв запровадити мита у 100% для покупців російської нафти та інші санкції, якщо Москва не укладе мирну угоду з Києвом до дедлайну.

"Ринок розцінює скорочення дедлайну як ескалацію, - сказав Кешав Лохія з консалтингової компанії Oilytics. - Але з огляду на останні дії Трампа, він відступиться, якщо це призведе до подальшого зростання цін".