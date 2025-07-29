Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Нафта незначно дешевшає, Brent торгується на рівні $70 за барель

 

Ціни на нафту слабо знижуються вдень у вівторок після різкого зростання напередодні.

Вартість вересневих ф'ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures за даними на 14:17 EET опускається на $0,04 (0,06%), до $70 за барель.

Ф'ючерси на нафту WTI на вересень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) дешевшають на 1 цент, до $66,7 за барель.

У понеділок Brent зросла на 2,3%, WTI - на 2,4% на новинах про укладення торговельної угоди між США і Євросоюзом.

Підтримку котируванням також надали заяви президента США Дональда Трампа, який повідомив, що ухвалив рішення скоротити термін у 50 днів, який він раніше відвів для досягнення мирної угоди між РФ і Україною.

Новий дедлайн не перевищуватиме 10-12 днів, сказав президент у понеділок на зустрічі з прем'єром Великої Британії Кіром Стармером у Шотландії. Раніше він пообіцяв запровадити мита у 100% для покупців російської нафти та інші санкції, якщо Москва не укладе мирну угоду з Києвом до дедлайну.

"Ринок розцінює скорочення дедлайну як ескалацію, - сказав Кешав Лохія з консалтингової компанії Oilytics. - Але з огляду на останні дії Трампа, він відступиться, якщо це призведе до подальшого зростання цін".
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,7997
  0,0173
 0,04
EUR
 1
 48,6967
  0,2848
 0,58

Курс обміну валют на сьогодні, 10:04
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,3693  0,01 0,02 41,9157  0,02 0,04
EUR 48,2411  0,44 0,91 48,9450  0,42 0,86

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,7800  0,02 0,06 41,8000  0,02 0,04
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес