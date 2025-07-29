Фінансові новини
- |
- 29.07.25
- |
- 15:12
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
|
|
"Як посієш наволоком, то і вродить ненароком, а як посієш густо, то не буде пусто"
Українське прислів'я
Нафта незначно дешевшає, Brent торгується на рівні $70 за барель
14:38 29.07.2025 |
Ціни на нафту слабо знижуються вдень у вівторок після різкого зростання напередодні.
Вартість вересневих ф'ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures за даними на 14:17 EET опускається на $0,04 (0,06%), до $70 за барель.
Ф'ючерси на нафту WTI на вересень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) дешевшають на 1 цент, до $66,7 за барель.
У понеділок Brent зросла на 2,3%, WTI - на 2,4% на новинах про укладення торговельної угоди між США і Євросоюзом.
Підтримку котируванням також надали заяви президента США Дональда Трампа, який повідомив, що ухвалив рішення скоротити термін у 50 днів, який він раніше відвів для досягнення мирної угоди між РФ і Україною.
Новий дедлайн не перевищуватиме 10-12 днів, сказав президент у понеділок на зустрічі з прем'єром Великої Британії Кіром Стармером у Шотландії. Раніше він пообіцяв запровадити мита у 100% для покупців російської нафти та інші санкції, якщо Москва не укладе мирну угоду з Києвом до дедлайну.
"Ринок розцінює скорочення дедлайну як ескалацію, - сказав Кешав Лохія з консалтингової компанії Oilytics. - Але з огляду на останні дії Трампа, він відступиться, якщо це призведе до подальшого зростання цін".
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Зеленський схвалив збільшення чисельності співробітників СБУ
|Зеленський призначив колишню депутатку Заліщук послом України в Швеції
|Трамп: Новий дедлайн для РФ щодо українського врегулювання становитиме 10-12 днів
|Зеленський підписав закон про реформу АРМА, необхідний для отримання коштів Ukraine Facility
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Доставка посилок із Дубая в Україну: як це працює і що важливо знати
У РУБРИЦІ
|Митниця не перевірятиме підприємства з АЕО та незначним ступенем ризику через рішення РНБО
|Нафта незначно дешевшає, Brent торгується на рівні $70 за барель
|Зеленськй підписав закон про контрактну службу осіб, старших за 60 років
|Гринчук підтримує добудову енергоблоків Хмельницької АЕС
|Мінфін презентував інструмент для аналізу фінансів місцевих бюджетів
|Пенсійний фонд спрямував у липні на соцвиплати ₴79,5 мільярда
Бізнес
|В Японії дозволили створення людських ембріонів із стовбурових клітин
|Lisuan G100: китайська відеокарта випередила NVIDIA RTX 4060
|В Києві затримали хакера, що керував одним з найбільших у світі форумів для кіберзлочинців
|Трамп змінив курс та погрожує заблокувати TikTok у США, якщо Китай не погодить продаж сервісу
|Volkswagen втратив півтора мільярда доларів через мита Трампа
|Лише за пів року хакери вкрали криптовалют на понад $3 млрд
|Китайські автовиробники завойовують Європу — вже попереду Ford, майже наздогнали Mercedes